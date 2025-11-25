'यमला पगला दीवाना हे शीर्षक मी सुचवलेलं' सचिन पिळगावकरांनी सांगितला किस्सा, म्हणाले...'धरमजींचा फोन आला...'

अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. गेल्या सहा दशकांपेक्षा जास्त काळ त्यांनी सिनेइंडसट्रीत घालवला आहे. त्यांच्या काळात त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी अनेक रेकॉर्ड सुद्धा केले आहे. असंख्य लोकांसाठी ते प्रेरणादायी होती. शेवटपर्यंत त्यांनी अभिनयाची कला प्रेक्षकांना दाखवून दिली. लवकरच त्यांचा इक्कीस सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .दरम्यान अशातच आता त्यांच्या जाण्याने अनेकांनी दु:ख व्यक्त केलय. सोशल मीडियावर धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत अनेक सेलिब्रिटी आपल्या भावना व्यक्त करताना दिसतय. बिग बी अमिताभ यांनी देखील धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत मध्यरात्री एक पोस्ट शेअर केली. दरम्यान या सगळ्यात चर्चेत आलेली पोस्ट म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांची. .सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर धर्मेंद्र यांच्यासाठी एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. तसंच त्यांना श्रद्धांजली सुद्धा अर्पण केली आहे. यावेळी त्यांनी धर्मेंद्र यांच्यासोबतची एक आठवण सुद्धा शेअर केली आहे. सचिन म्हणाले की, 'धरमजी हे सगळ्यात देखणे अभिनेते होते. त्याचबरोबर मी भेटलेल्यापैकी सर्वांत नम्र व्यक्तिमत्व होते. मी त्यांच्यासोबत पहिल्यांदा मी नऊ वर्षांचा असताना काम केलं. 'मझली दीदी' या सिनेमामध्ये मी मिना कुमारी यांच्या धाकट्या भावाची भूमिका साकारली होती. त्यात धरमजींनी त्यांच्या पतीची भूमिका साकारली होती. धरमजी हृषिदा यांना कधीही नकार देऊ शकत नसल्यामुळे त्यांनी मर्यादित महत्त्व असणारी भूमिका स्वीकारली.'.पुढे लिहिताना सचिन पिळगाव म्हणाले की, 'मला आठवतय की, सेटवर सगळ्यात देखणा माणूस मी पाहिला होता जे केवळ सगळ्यांची आदराने बोलायचे. शोलेमध्ये देखील आम्ही एकत्र काम केलं आहे. आम्हाला अनेक सिनेमामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. आमच्यात चांगली मैत्री झाली होती. आजमयिशसाठी त्यांना दिग्दर्शित करणं हे माझं भाग्य होतं. दिग्दर्शक म्हणून मला सगळे कलाकार आवडतात. परंतु धरमजींना दिग्दर्शित करणं खुप खास होतं.'.पुढे लिहिताना ते म्हणाले की, 'मी एक किस्सा सांगू इच्छितो की, 'यमला पगला दीवाना' हे शीर्षक मी नोंदवलं होतं. एक दिवस निर्मात्यांचा मला फोन आला आणि त्यांनी हे शीर्षक देण्यासाठी विचारलं. परंतु मी नकार दिला. नंतर काही दिवसांनी मला स्वत: धरमजींचा फोन आला. त्यांना मी विचारलं की, 'कसे आहात धरमजी?' ते खूप सौम्यतेने बोलत होते. त्यानंतर ते म्हणाले की, 'सचिन मला काहीतरी तुला विचारयाचं होतं, तुमच्याकडे 'यमला पगला दवाना' हे शीर्षक आहे.?' त्यावर मी त्यांना म्हणालो की, 'नाही हे आधी माझ्याजवळ होतं. परंतु आता ते तुम्ही मागितल्यामुळे ते आता माझं नाही राहिलं. आता ते तुमचं आहे.' असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहलं आहे. .Family Man Season 4 : श्रीकांत तिवारी 'द फॅमिली मॅन'च्या पुढच्या भागात नसणार? थरारक शेवटामुळे उत्सुकता शिगेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.