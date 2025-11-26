राजस्थानमध्ये आहे धर्मेंद्र यांचं मंदिर, एक महिन्यापूर्वीच तिथे जाण्याची व्यक्त केलेली इच्छा, रंजक काहाणी तुम्हाला माहितीय?

Dharmendra’s Rare Rajasthan Temple : बॉलिवूडची शान असेलेल अभिनेते धर्मेंद्र यांची 24 नोव्हेंबर रोजी प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने त्यांच्या चाहत्यांना प्रचंड दु:ख झालं. त्यांचे लाखो चाहते आहेत. त्यातील एक चाहते म्हणजे राजस्थानमधील प्रीतम कुमार सुथार. 63 वर्षाचे प्रीतम यांना धर्मेंद्र यांच्या अभिनयासह व्यक्तमहत्त्व प्रचंड आवडायचं. प्रीतम यांच्यासाठी धर्मेंद्र इतके खास होते की, त्यांनी त्यांच्या फोटो स्टूडिओचं नाव सुद्धा धर्मेंद्र यांच्या नावाने सुरु केलं. .त्यांच्या स्टुडिओमध्ये सगळे धर्मेंद्र यांचे फोटो आहेत. त्याचबरोबर प्रीतम हे धर्मेंद्र यांना देव मानायचे. त्यांची पूजा आरती करायचे. धर्मेंद्र यांच्या या खास चाहत्याने त्याच्या घरात धर्मेंद्र यांचं एक मंदिर बनवलं आहे. धर्मेंद्र यांना देखील प्रीतम यांच्याबद्दल आदर होता. धर्मेंद्र अनेक कार्यक्रमात प्रीतम यांना आमंत्रित करत असत..सोमवारी 24 नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्यावर त्यांच्या या चाहत्याने फोटो स्टूडिओ बंद ठेवला होता. तसंच ते म्हणाले की, 'मी एक महिन्यापूर्वी त्यांना भेटून आलो होतो. तेव्हा ते ठिक होते. मी त्यांच्यासाठी महामंत्र जप सुद्धा केला होता.'.धर्मेंद्र आणि प्रीतम कुमार यांची ओळख कशी झाली?बीकानेरचे प्रीतम 1979 मध्ये रजिया सुल्ताना या सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान धर्मेंद्र यांना भेटले होते. त्यानंतर धर्मेंद्र यांच्या प्रत्येक वाढदिवसाला ते मुंबईत येयचे. 2010 मध्ये प्रीतम यांनी धर्मेंद्र यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त बीकानेर ते मुंबई असा 1300 किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरकेला होता. जेव्हा ते मुंबईत पोहचले तेव्हा धर्मेंद्र यांनी गळाभेट घेत त्यांचे आभार सुद्धा मानले होते. .'मला स्वप्न मराठीमध्ये पडतात' नाना पाटेकरांचा सचिन पिळगांवकरांना टोला, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.