धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवसाची जय्यद तयारी सुरु...! हेमा मालिनी म्हणाल्या...'आता प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी...'

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीमध्ये आता हळूहळू सुधारणा होताना पहायला मिळताय. त्यांना 10 नोव्हेंबर रोजी तब्येतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मुंबईच्या ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देखील देण्यात आला. आता त्यांच्यावर त्याच्या निवासस्थानी उपचार सुरु आहे. या सगळ्यात हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्याबद्दल खास अपडेट दिलीय. .धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबाबत बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या...'धर्मेंद्र यांची तब्येत सध्या ठिक होत आहे. एक एक दिवस सगळे त्यांच्यांवर लक्ष देत आहे. ते लवकर बरे व्हावे अशी सगळ्यांची प्रार्थना आहे. ' असं त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान सध्या देओल कुटुंबीय धर्मेंद्र यांच्या तब्येतील सुधारणा होत असल्यानं आनंदी आहे. .अशात बॉलिवूड हंगामाने एक अपडेट दिली आहे. देओल कुटुंबातील एका जवळच्या व्यक्तीने सांगितलय की, '8 डिसेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचा 90 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्या देओल कुटुंबीय त्यांच्या लग्नाच्या तयारीत दंग आहे. त्यांच्या वाढदिवसाची जय्यत तयारी सुरु आहे.'.माहिनीनुार 8 डिसेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचा वाढदिवस असतो तर २ नोव्हेंबर रोजी ईशा देओल यांचा वाढदिवस असतो. धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडल्यामुळे ईशाचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आता धर्मेंद्र आणि ईशा यांचा दोघांचा वाढदिवस डिसेंबरमध्ये एकत्र साजरा केला जाण्याचा प्लान आहे. .शशांक केतकरची मोठ्या पडद्यावर धमाकेदार एंट्री! ‘कैरी’मधील त्याचा लूक रहस्यमय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.