Premier

धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवसाची जय्यद तयारी सुरु...! हेमा मालिनी म्हणाल्या...'आता प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी...'

Dharmendra’s Health Improves: बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीत सुधारणा होत असून हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या हेल्थबाबत सकारात्मक अपडेट दिलं आहे. रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते घरी उपचार घेत आहेत.
Dharmendra’s Health Improves:

Dharmendra’s Health Improves:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीमध्ये आता हळूहळू सुधारणा होताना पहायला मिळताय. त्यांना 10 नोव्हेंबर रोजी तब्येतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मुंबईच्या ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देखील देण्यात आला. आता त्यांच्यावर त्याच्या निवासस्थानी उपचार सुरु आहे. या सगळ्यात हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्याबद्दल खास अपडेट दिलीय.

Loading content, please wait...
Actor
Birthday
celebration birthday
Entertainment news
esha deol
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com