बापरे! धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडली, ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात व्हेटिंलेटरवर

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडली आज देखील त्यांचा लाखोचा चाहतावर्ग आहे. परंतु सध्या त्यांची तब्येक बिघडलेली दिसत आहे. सध्या धर्मेद्र 89 वर्षाचे असून त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. परंतु त्यांची तब्येत जास्त बिघडल्याने त्यांना आता व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलय..ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र सध्या तब्येतीच्या कारणासाठी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना आता व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलय. ही माहिती त्यांच्या कुटुंबीतील जवळच्या सूत्रांनी दिलीय. धर्मेंद्र 8 डिसेंबर 2025 रोजी 90 वर्षांचे होणार आहेत..धर्मेंद्र यांच्या तब्येतीत अजून कोणती सुधारणा झालेली नाही. एका रिपोर्टनुसार त्यांची तब्येत नाजून असून त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्या तब्येतीवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती आहे. दरम्यान त्यांच्या तब्येतीबाबत अजून कोणतेही अपडेट्स आलेले नाहीत. परंतु धर्मेंद्र यांचे चाहते त्यांच्या तब्येतीसाठी प्रार्थना करताना पहायला मिळताय. .धर्मेद्र यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर अशातच त्यांच्या 'इक्कीस' या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. या ट्रेलरमधून त्यांचा धमाकेदार अंदाज पुन्हा प्रेक्षकांना पहायल मिळाला. बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांना फिल्मी करिअरदरम्यान अनेक वेळा आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरं जावं लागलंय.