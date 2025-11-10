Premier

बापरे! धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडली, ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयात व्हेटिंलेटरवर

Dharmendra Hospitalised, On Ventilator Support: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांना तब्येतीच्या कारणामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची तब्येत जास्त बिघडल्याने त्यांना व्हेटिंलेटरवर ठेवण्यात आलय.
Dharmendra Hospitalised, On Ventilator Support

Dharmendra Hospitalised, On Ventilator Support

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत बिघडली आज देखील त्यांचा लाखोचा चाहतावर्ग आहे. परंतु सध्या त्यांची तब्येक बिघडलेली दिसत आहे. सध्या धर्मेद्र 89 वर्षाचे असून त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. परंतु त्यांची तब्येत जास्त बिघडल्याने त्यांना आता व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलय.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
bollywood actors
bollywood actor
Entertainment news
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com