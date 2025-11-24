Dharmendra Passes Away: हेमा मालिनी की प्रकाश कौर, धर्मेंद्र यांची खासदारची पेन्शन कोणाला मिळणार?

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झालं आहे. 24 नोव्हेंबर म्हणजे आज सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्यावर विलेपार्लेतील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गेल्या काही दिवसापासून त्यांची तब्येत बिघडली होती. त्यांना आधी ब्रिच कॅन्डी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु नंतर त्यांच्यांवर त्यांच्या निवासस्थानी उपचार सुरु होते. अखेर आज म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला त्यांती प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली होती. .दरम्यान धर्मेंद्र यांनी 300 पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये काम केलंय. आतापर्यंत 70 सुपरहिट सिनेमा देणारे म्हणून त्यांचा रेकॉर्ड आहेत जे कोणी मोडू शकलं नाही. धर्मेंद्र यांच्या वयक्तिक आयुष्याची सुद्धा बरीच चर्चा रंगली. हेमा मालिनी यांच्यासोबत दुसरं लग्न केल्यावर त्यांची खुप चर्चा झाली. सिनेमाप्रमाणेच धर्मेंद्र राजकारणातही सक्रीय होते. ते माजी खासदार होते. त्यामुळे आता खासदारकीची पेन्शन नक्की कोणाला मिळणार पहिली पत्नी प्रकाश कौर की हेमा मालिनी?.भारतात खासदार पेन्शनचे काही नियम आहेत. खासदाराच्या मृत्यूनंतर कायद्याद्वारे वैध पत्नीला पेन्शन दिली जाते. धर्मेंद्र यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौर यांच्यासोबत झालं होतं. त्यानंतर ते हेमा मालिनीच्या प्रेमात पडले. लग्नासाठी त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि हेमा मालिनीशी लग्न केलं. परंतु आपल्या हिंदू विवाह कायद्यात पहिली पत्नी जिवंत असेल आणि घटस्फोट घेतला नसेल तर दुसरी पत्नी अवैध मानली जाते. म्हणून दोघांनी धर्मांतर करून लग्न केलं होतं. .त्यामुळे कायद्यानुसार खासदारकीच्या पेन्शनचा अधिकार पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांना मिळणार असल्याचं बोललं जातं. सीसीएस म्हणजे पेन्शन नियम 2021 नुसार असंही म्हटलं जात की, जर दोन्ही लग्न वैध असतील तर पेन्शन समान प्रमाणात विभागली जाते. परंतु धर्मेंद्र यांच्या बाबतीत त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर वैध असल्याने पेन्शनचा अधिकार पहिल्या पत्नीला आहे. .दिलीप कुमार होते ठाकूर आणि धर्मेंद्र असणार होते गब्बर ! ही होती शोलेची मूळ कास्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.