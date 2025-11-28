Premier

धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेत हेमा मालिनींची गैरहजेरी, सनी आणि बॉबी देओल झाले भावूक, व्हिडिओ चर्चेत

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेत हेमा मालिनी गैरहजर राहिल्याने सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलंय. सनी आणि बॉबी देओल भावूक झालेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
Apurva Kulkarni
Bollywood News: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने बॉलिवूड सिनेसृष्टीला धक्का बसला. दरम्यान गुरवारी म्हणजे 27 नोव्हेबंर रोजी मुंबईतील बांद्रा इथं ताज लँड्स एंड इथं देओल कुटुंबानं प्रार्थना सभेचं आयोजन केलं होतं. परंतु या प्रार्थना सभेत हेमा मालिनीची गैरहजेरी पहायला मिळाली.

