गॅरेजमध्ये काम करणारे धर्मेंद्र कसे झाले सुपरस्टार? दोन वेळच्या जेवणासाठी करावं लागत होतं ओव्हरटाईम

प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र हे अभिनेता होण्याआधी गॅऱेजमध्ये काम करत होते. तसंच ते ड्रिलिंग फर्ममध्ये सुद्धा काम करायचे. एक काळ असा होता ज्यावेळी त्यांना 300 रुपयांसाठी संघर्ष करावा लागत होता. जाणून घेऊया धर्मेंद्र यांच्या सुरुवातीचा संघर्षचा काळ कसा होता. .धर्मेंद्र यांची तुलना हिंदी सिनेमाच्या इतिहासात सगळ्यात वेगळा अभिनेता म्हणून आहे. त्यांनी अभिनयाच्या करिअरच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. धर्मेंद्र यांनी जवळपास 65 वर्ष अभिनयात घालवली. ९० च्या दशकातील नावाजलेले अभिनेते म्हणून धर्मेंद्र यांची ओळख होती. परंतु धर्मेंद्र अभिनेत्या होण्याआधी एका गॅरेजमध्ये काम करत होते. .धर्मेंद्र यांचा जन्म पंजाबच्या लुधियानामध्ये झाला होता. सिनेमामध्ये काम करण्यासाठी ते पंजाबमधून मुंबईत आले. परंतु मुंबईमध्ये आल्यानंतर त्यांच्याकडे ना राहण्यासाठी घर होतं, ना खाण्यासाठी पैसे. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी एका गॅरेजमध्ये काम करायला सुरुवात केली. त्याच गॅरेजमध्ये ते रात्री झोपत होते. त्यानंतर पैशांसाठी त्यांनी ड्रिलिंग फर्ममध्ये काम करायला सुरुवात केली..एका मुलाखतीमध्ये धर्मेंद्र यांनी सांगितलं होतं की, सुरुवातीला त्यांनी गॅरेजमध्ये काम केलं. ड्रिलिंग फर्म आणि गॅरेजमधून त्यांना केवळ २०० रुपये मिळत होते. या येणाऱ्या पैशातून त्यांचा खर्च भागत नव्हता. त्यामुळे नंतर ते ओव्हरटाईम काम करु लागले. .धर्मेद्र यांनी जवळपास 65 वर्ष सिनेमांमध्ये काम केलय. जवळपास 300 सिनेमांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पडाली. फूल और पत्थर, शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, यासारख्या सुरपहिट सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.