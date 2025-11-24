Premier

गॅरेजमध्ये काम करणारे धर्मेंद्र कसे झाले सुपरस्टार? दोन वेळच्या जेवणासाठी करावं लागत होतं ओव्हरटाईम

Dharmendra Struggle Story: धर्मेंद्र यांनी गॅरेजमध्ये काम करून सुरुवात केली. तसंच पैसे कमी पडू लागले म्हणून त्यांनी ओव्हरटाईम सुद्धा केलं. करिअरच्या सुरुवातीला त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला.
Apurva Kulkarni
प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र हे अभिनेता होण्याआधी गॅऱेजमध्ये काम करत होते. तसंच ते ड्रिलिंग फर्ममध्ये सुद्धा काम करायचे. एक काळ असा होता ज्यावेळी त्यांना 300 रुपयांसाठी संघर्ष करावा लागत होता. जाणून घेऊया धर्मेंद्र यांच्या सुरुवातीचा संघर्षचा काळ कसा होता.

