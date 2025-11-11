Premier

Dharmendra vs Underworld : 'मेरे पास पूरी आर्मी है...' अंडरवर्ल्डला धर्मेंद्र यांनी दिलेली धमकी, म्हणालेले...'माझ्याशी कधी पंगा घेतला तर...'

Dharmendra’s Bold Reply to Underworld: धर्मेंद्र यांना अंडरवर्ल्डकडून धमकीचा फोन आला. पण घाबरण्याऐवजी त्यांनी थेट उत्तर दिलं. ते म्हणाले..."तुमच्या जवळ 10 लोकं असतील, माझ्या मागे पूर्ण पंजाब आहे. माझ्याकडे आर्मी आहे."
Dharmendra’s Bold Reply to Underworld

Dharmendra’s Warning to underworld

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. धर्मेंद्र हे त्यांच्या अभिनयासह धाडसासाठी ओळखले जातात. अनेक वेळा धर्मेंद्र यांच्या सहकार्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये धर्मेंद्र कोणालाच घाबरत नसल्याचं म्हटलय. दरम्यान धर्मेंद्र यांचा एक किस्सा आज सुद्धा चर्चेत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हिमतीची आणि धाडसाची चर्चा होते.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
Actor
bollywood actor
Entertainment news
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com