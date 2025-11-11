Dharmendra vs Underworld : 'मेरे पास पूरी आर्मी है...' अंडरवर्ल्डला धर्मेंद्र यांनी दिलेली धमकी, म्हणालेले...'माझ्याशी कधी पंगा घेतला तर...'

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. धर्मेंद्र हे त्यांच्या अभिनयासह धाडसासाठी ओळखले जातात. अनेक वेळा धर्मेंद्र यांच्या सहकार्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये धर्मेंद्र कोणालाच घाबरत नसल्याचं म्हटलय. दरम्यान धर्मेंद्र यांचा एक किस्सा आज सुद्धा चर्चेत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हिमतीची आणि धाडसाची चर्चा होते. .अंडरवर्ल्डने धर्मेंद्र यांना दिलेली धमकीधर्मेंद्र यांचा एक किस्सा डायरेक्टर सत्यजीत पुरी यांनी शेअर केला होता. त्यांनी सांगितलं की, 'काही वर्षापूर्वी अंडरवर्ल्ड खुप ताकदवान होते. अशावेळी ते इंडस्ट्रीमधील कोणत्याही सेलिब्रिटीला फोन करायचे. अशावेळी तो सेलिब्रिटी त्यांना घाबरायचा. परंतु जेव्हा अंडरवर्ल्डने धर्मेंद्र यांना फोन केल. तेव्हा ते एक मिनिट सुद्धा घाबरले नाही. त्यांनी अंडरवर्ल्डला सडेतोड उत्तर दिलं.'.धर्मेंद्र म्हणाले...'जर तुम्ही आलात तर पुर्ण पंजाब माझ्यामागे येईल. तुमच्या जवळ जर 10 लोकं आहेत तर माझ्याजवळ पुर्ण आर्मी आहे. एकदा जर मी कोणाला बोललो तर ट्रक भरून लोक पंजाबमधून लढायला तयार आहे. त्यामुळे माझ्याशी पंगा घेण्याचा विचार करु नका.'.धर्मेंद्र यांचा वर्कफ्रंटधर्मेंद्र यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर ते आता 89 वर्षांचे आहे. त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. काही दिवसापूर्वी त्यांना 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' या सिनेमामध्ये पाहिलं होतं. दरम्यान लवकरच ते 'अपने २' या सिनेमातून सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत पहायला मिळणार आहे. .'कुणी इतकं बेजबाबदार कसं असू शकतं?' हेमा मालिनी खोट्या बातम्या देणाऱ्यावर भडकल्या, म्हणाल्या...'अपमानकारक आणि गैरजबाबदार वर्तन'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.