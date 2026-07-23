Premier

'धुरंधर' फेम अभिनेत्री आयशा खानला पोलिसांनी घेतलेलं ताब्यात? महिला पोलिसांनी हात ओढल्याचा व्हिडिओ शेअर करत केला आरोप

DHURANDHAR FAME AYESHA KHAN DETAINED BY MUMBAI POLICE: 'धुरंधर' फेम अभिनेत्री आयशा खान हिने विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.
AYESHA KHAN DETAINED BY MUMBAI POLICE

AYESHA KHAN DETAINED BY MUMBAI POLICE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AYESHA KHAN SHARES VIDEO FROM WORLI POLICE STATION: देशभरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन होत आहेत. दरम्यान या आंदोलनात धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खान हिला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. आयशाने स्वत: पोलिस स्टेशनमधून व्हिडिओ शेअर करत पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. तसंच महिला पोलिसांनी हात ओढल्याचा आरोपही केलाय.

Loading content, please wait...
police
bollywood
Mumbai
bollywood actress
CJP protest actions