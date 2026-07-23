'धुरंधर' फेम अभिनेत्री आयशा खानला पोलिसांनी घेतलेलं ताब्यात? महिला पोलिसांनी हात ओढल्याचा व्हिडिओ शेअर करत केला आरोप

AYESHA KHAN SHARES VIDEO FROM WORLI POLICE STATION: देशभरात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन होत आहेत. दरम्यान या आंदोलनात धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खान हिला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. आयशाने स्वत: पोलिस स्टेशनमधून व्हिडिओ शेअर करत पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे. तसंच महिला पोलिसांनी हात ओढल्याचा आरोपही केलाय. .आयशाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर अनेक व्हिडिओ शेअर केलेत. त्यात एका व्हिडिओमध्ये ती घाबरलेली दिसत आहे. तसंच लाईव्हमध्ये तिचे रागामुळे हात थरथरत असल्याचं तिने सांगितलं. तिच्या म्हणण्यांनुसार, तिने कोणतही आंदोलन सुरु केलं नव्हतं, ना कोणती घोषणाबाजी केली होती. रस्त्याच्या कडेला शांतपणे उभी असताना तिचा भाऊ आणि मित्राला ताब्यात घेतल्यानंतर तिला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यावेळी महिला पोलिसांनी हात खेचल्याचा आरोपही तिने व्हिडिओद्वारे केलाय. .'आयशाने शेअर केलेल्या दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, ती सतत पोलिसांना विचारतेय की, 'आम्हाला कुठे नेत आहात?' परंतु तिच्या म्हणण्यांनुसार पोलिसांनी या प्रश्नांचं उत्तर दिलं नाही. शेवटच्या व्हिडिओमध्ये चार महिला पोलिसांनी आयशाला जबरदस्ती पोलीस व्हॅनमध्ये बसवलं. त्यात तिने असा दावा केलाय की, 'मी कोणताही गोंधळ, वाद न घालता मला अशा प्रकारे ताब्यात का घेतलं?' असा सवाल तिने उपस्थित केलाय. .जितेंद्र यांनी विकत घेतलेला 4.25 लाखांना बंगला, आज त्याची किंमत 450 कोटी, जितेंद्र यांची मास्टरस्ट्रोक डील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.