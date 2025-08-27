Ganesh Chaturthi 2025: Marathi Celebrities Welcome Bappa with Grandeur
देव बाप्पा आले! मराठी कलाकारांच्या घरी बाप्पाचं आगमन! जल्लोषात केलं स्वागत अन् उकडीच्या मोदकांचा प्रसाद

Ganesh Chaturthi 2025: Marathi Celebrities Welcome Bappa with Grandeur: गणेशोत्सव २०२५ मध्ये मराठी कलाकारांनी बाप्पाचं स्वागत मोठ्या भक्तिभावाने आणि जल्लोषात केलं. स्वप्नील जोशी, सोनाली कुलकर्णी, रुपाली भोसले, विवेक सांगळे यांच्या घरी बाप्पाचं आगमन खास पद्धतीने झालं.
1 मराठी कलाकारांच्या घरी बाप्पाचं आगमन भक्तीमय वातावरणात साजरं झालं.

2 सोनाली कुलकर्णीने स्वतः मूर्ती घडवली तर स्वप्नील जोशी, रुपाली भोसले आणि विवेक सांगळे यांनी मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं.

3 ढोल-ताशा, फुलांची आरास आणि उकडीचे मोदकांनी गणेशोत्सवाचा जल्लोष वाढवला.

