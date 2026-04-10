गौरव मोरेच्या घरी सगळे आले पण महाराष्ट्राची हास्यजत्रामधील एकही कलाकार आला नाही, नक्की कारण काय?

GAURAV MORE'S HOUSEWARMING:: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमधून घराघरात पोहचलेला गौरव मोरे याने लग्न करत चाहत्यांना सप्राईज दिलय. त्याचे लग्नातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. कोणताही गाजावाजा न करता त्याने गर्लफ्रेंडसोबत लग्न केल. गौरवने प्रियंका कारेकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. त्याचे लग्नातील फोटो पाहून चाहत्यांनी शुभेच्छाचा वर्षाव केला होता. लग्नानंतर लगेचच गौरवने स्वत:च घर दाखवत चाहत्यांना दुसरा सुखद धक्का दिला होता. .'फिल्टरपाड्याचा बच्चन' असं घराला नाव देत त्याने नवीन घर घेतल्याची बातमी चाहत्यांना दिली होती. गृहप्रवेशावेळी अनेक सेलिब्रिटींनी गौरव मोरेचं अभिनंदन करत शुभेच्छा सुद्धा दिल्या होत्या. शाया कदम यांनी देखील गौरव मोरेसाठी खास पोस्ट शेअर करत त्याच्या स्ट्रगलबद्दल सांगितलं होतं. परंतु 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधील एकही कलाकार गौरव मोरेच्या गृहप्रवेश कार्यक्रमाला आलेलं पहायला मिळालं नाही..गौरव मोरेने त्यांच्या गृहप्रवेशावेळी अनेक सेलिब्रिटी आणि नेते मंडळींना आमंत्रण दिलं होतं. अनेकांनी त्याच्या घरी येत अभिनंदनही केलं. परंतु महाराष्ट्राची हास्यजत्रामधील एकही कलाकार गौरव मोरेच्या गृहप्रवेशाला पहायला मिळाला नाही. इतकंच काय शोमधील एकाही कलाकाराने सोशल मीडियावर अभिनंदनाची पोस्ट देखील शेअर केली नाही. त्यामुळे चाहत्यांना आता 'महाराष्ट्र हास्यजत्राची टीम गौरवच्या घरी का गेली नाही?' असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय..माहितीनुसार महाराष्ट्राची हास्यजत्राची टीम सध्या ऑस्ट्रेलियात आहे. शिवाली परब, वनिता खरात, पृथ्विक, समीर चौघुले हे सगळे शोसाठी परदेशात आहे. तर अनेक कलाकारांचे नाटकाचे प्रयोग सुद्धा आहेत. त्यामुळे हे सगळे कलाकार गौरवच्या गृहप्रवेशाला येऊ शकले नाहीत. परंतु महाराष्ट्राची हास्यजत्रामधील अभिनेता रोहित माने पत्नीसह उपस्थित होता.