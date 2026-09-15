सासूसोबत जिनिलीयाचं खास बॉण्डिंग, घरच्या गणपतीची लगबग; देशमुख कुटुंबाचे फोटो व्हायरल

GENELIA DESHMUKH SPECIAL BOND WITH MOTHER IN LAW VAISHALI DESHMUKH: सगळ्यीकडे सध्या गणेशउत्सवानिमित्त आनंदाचं वातावरण पहायला मिळतय. मनोरंजनविश्वातील कलाकरांच्या घरी सुद्धा लाडक्या बाप्पाचं आगमन झालेलं पहायला मिळतय. दरम्यान अशातच जेनिलिया देशमुख हिने तिच्या घरच्या गणेशोत्सवाची झलक दाखवली आहे. नेहमीच देशमुख कुटुंब एकत्र प्रत्येक सण साजरे करताना पहायला मिळताय. यंदाचा गणेशोत्सव सुद्धा त्यांनी एकत्र साजरा केलाय. .जिनिलीयाची जाऊबाई दीपशिखा देशमुख यांनी बाप्पांच्या आगमनाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण कुटुंब बाप्पांची मनोभावे प्रार्थना करताना पहायला मिळालं. पारंपारिक सजावट, मोदक, नैवेद्य आणि बाप्पांची आरती सगळं व्हिडिओमध्ये दिसून आलं. .जेनिलियानं सुद्धा तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओमध्ये तिने गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती. यावेळी तिने संपूर्ण कुटुंबाची झलक दाखवली. व्हिडिओमधील तिचा सासूबाईंबरोबरचा एक गोड फोटो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. एकमेकींकडे बघत दोघी हसताना पहायला मिळताय. व्हिडिओमध्ये रितेशने मुलांसोबत ट्वीनिंग केलं होतं. तर जेनिलिया आणि सासूबाई वैशाली देशमुख यांनी देखील ट्विंनिग केलेलं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय. .दरम्यान जेनिलियानं फोटो, व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'बाप्पांचे आगमन झाले आहे. तुम्हाला व तुमच्या संपूर्ण परिवाराला, देशमुख परिवाराकडून गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा ' बाप्पा मोरया रे !' दरम्यान आता तिच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येत असून अनेकांनी मोदक खाण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. .जया बच्चन तयार होईपर्यंत बिग बी काय करतात? KBCमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी सांगितला मजेशीर किस्सा, म्हणाले...'आमच्या फॅमेली ग्रुपवर मी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.