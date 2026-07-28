धर्मेंद्र यांना हेमा मालिनींच्या 'या' निर्णयाचा होता राग? अभिनेत्रीने सांगितलं सत्य, म्हणाल्या...

DHARMENDRA AND HEMA MALINI LATEST INTERVIEW REVELATION: बॉलिवूड अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्यांनी राजकारणातही स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. हेमा मालिनी मथुरा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या. परंतु जेव्हा त्यांनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा धर्मेंद्र यांना तो निर्णय मान्य नव्हता. एका मुलाखतीत हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांचा एक किस्सा शेअर केलाय. .हेमा मालिनी म्हणाल्या की, 'निवडणूक प्रचारासाठी जेव्हा देशभर मी फिरायचे, तेव्हा त्यांना माझी काळजी वाटायची. अनेक ठिकाणी लोकांची गर्दी जमायची. ती गर्दी पाहून धर्मेंद्र यांच्या मनात भिती निर्माण व्हायची. जेव्हा मी हेलिकॉप्टरने प्रवास करायचे तेव्हा त्यांना जास्त काळजी वाटायची. 'हे सगळं खरंच गरजेचं आहे का?' असं ते नेहमीच मला विचारायचे.' जेव्हा मी मोठ्या सभांमध्ये जायचे, तेव्हा त्यांना माझ्या सुरक्षेची फार चिंता वाटायची' असं त्या मुलाखतीत बोलातना म्हणाल्या..हेमा मालिनी यांना राजकारणात येण्याचा एक खास अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या, 'जेव्हा १९९९च्या निवडणुकीत विनोद खन्नासाठी प्रचार केला. तेव्हा मला माझी लोकप्रियता कळली. मला पाहण्यासाठी लाखो लोक येयचे. जेव्हा मी प्रचारासाठी जायचे तेव्हा तिथली गर्दी पाहून मी आश्चर्यचकित व्हायचे. मी लोकांना विचारायचे की, तुम्ही मला पाहण्यासाठी आलात का? तेव्हा ते हो म्हणायचे. त्यावेळी माझा अनुभव फार खास होता' असं त्यांनी सांगितलं. .“आई आणि बहीण ५ वर्षांपासून बोलत नाहीत” राम कपूर खुलासा करत म्हणाला...'वडिलांना मृत्यू स्वीकारण्यात मदत केली' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.