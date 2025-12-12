Premier

'आमचं प्रेम खरं होतं' धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत हेमा मालिनी रडल्या, म्हणाल्या...'त्याचं 'ते' स्वप्न अपूर्णच राहिलं'

HEMA MALINI BREAKS DOWN REMEMBERING DHARMENDRA: बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या २४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निधनानंतर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली. नवी दिल्लीत आयोजित शोकसभेत हेमा मालिनी भावूक झाल्या.
Dharmendra’s Passing Still Hurts : बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांचं २४ नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर बॉलिवूडमध्ये शोककळा पसरली होती. निधनापूर्वी त्यांची प्रकृत्ती चिंताजनक होती. देओल कुटुंबियांनी त्यांच्या राहत्या घरी शोकसभेचं आयोजन केलं होतं. परंतु त्या शोकसभेत हेमा मालिनी आणि त्यांच्या मुली उपस्थित नव्हत्या.

