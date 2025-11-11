Premier

'कुणी इतकं बेजबाबदार कसं असू शकतं?' हेमा मालिनी खोट्या बातम्या देणाऱ्यावर भडकल्या, म्हणाल्या...'अपमानकारक आणि गैरजबाबदार वर्तन'

HEMA MALINI SLAMS FALSE NEWS CHANNELS: दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या खोट्या बातम्या व्हायरल झाल्यानंतर पत्नी हेमा मालिनी आणि मुलगी ईशा देओल यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीत सुधारणा आहेत आणि उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत,”
दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या खोट्या बातम्या पसरत असल्याने हेमा मालिनी यांनी नाराजी व्यक्त केलाय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी खोट्या बातम्या देणाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर हेमा मालिनीची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

