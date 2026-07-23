जितेंद्र यांनी विकत घेतलेला 4.25 लाखांना बंगला, आज त्याची किंमत 450 कोटी, जितेंद्र यांची मास्टरस्ट्रोक डील

WHY JEETENDRA LEFT HIS PALI HILL HOUSE: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी ते एक होते. त्यांनी करिअर करत रिअल इस्टेट क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यांनी सुरुवातीला दिवंगत अभिनेते भरत भूषण यांचा एक बंगला खरेदी केला होता. त्यावेळी जितेंद्र यांनी मुंबईच्या पाली हिल परिसरातील बंगला ४ लाख २५ हजारांना विकत घेतला होता. आर्थिक अडचणीमुळे भरत भूषण यांनी तो बंगला विकला होता. .दरम्यान आज त्या जागेची किंमत सुमारे ४५० कोटी रुपये असल्याचं जितेंद्र यांनी सांगितलं. ज्यावेळी जितेंद्र यांनी बंगला विकत घेतल्यानंतर सलग चार सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरले. त्यामुळे हा बंगला 'मनहूस' वाटत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. .'द रिअॅलिटी ड्राईव्ह'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना जितेंद्र म्हणाले की, 'भरत भूषण यांनी मला पाली हिलमधील बंगला विकण्याची ऑफर दिली. वडिलांशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही तो बंगला ४.२५ लाख रुपयांत विकत घेतला. त्यानंतर आम्ही त्या बंगल्यावर राहायला गेलो. पंरतु त्यानंतर माझे सलग चार सिनेमे फ्लॉप झाले. मी वडिलांना म्हटलं, आपण हा बंगला सोडूया नाहीतर माझही करिअर संपेल. त्यानंतर आम्ही बंगला सोडण्याचा निर्णय घेतला.'.याच काळात जितेंद्र यांनी मुंबईतील कफ कॅसल परिसरात आणखी एका मालमत्तेत गुंतवणूक केली. ५५ रुपये प्रति चौरस फूट दराने एक मजला खरेदी केला. त्यानंतर पुनर्विकासानंतर या जागेवर गौतमी अपार्टमेंट्स ही इमारत उभी राहिली. त्यात टू बीएचके फ्लॅट्स तयार करण्यात आला. .अश्नीर ग्रोव्हरच्या बायोपिकमधून आमिर खानची एक्झिट! दिग्दर्शक राहुल मोदींसोबत बिनसल्याची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.