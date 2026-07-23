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जितेंद्र यांनी विकत घेतलेला 4.25 लाखांना बंगला, आज त्याची किंमत 450 कोटी, जितेंद्र यांची मास्टरस्ट्रोक डील

JEETENDRA BOUGHT BHARAT BHUSHAN BUNGALOW FOR RS 4.25 LAKH: जितेंद्र यांनी भरत भूषण यांचा पाली हिलमधील बंगला अवघ्या ४.२५ लाख रुपयांत विकत घेतला होता. मात्र सलग फ्लॉप चित्रपटांनंतर त्यांनी तो 'मनहूस' समजून सोडला.
JEETENDRA REAL ESTATE INVESTMENT STORY

JEETENDRA REAL ESTATE INVESTMENT STORY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY JEETENDRA LEFT HIS PALI HILL HOUSE: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी ते एक होते. त्यांनी करिअर करत रिअल इस्टेट क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यांनी सुरुवातीला दिवंगत अभिनेते भरत भूषण यांचा एक बंगला खरेदी केला होता. त्यावेळी जितेंद्र यांनी मुंबईच्या पाली हिल परिसरातील बंगला ४ लाख २५ हजारांना विकत घेतला होता. आर्थिक अडचणीमुळे भरत भूषण यांनी तो बंगला विकला होता.

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