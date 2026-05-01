कोणत्याही अभिनेत्रीपेक्षा कमी नाही जितेंद्र यांची पत्नी, 'हे' फोटो पाहून तुम्ही सुद्धा चकित व्हाल

SHOBHA KAPOOR PROVES SHE'S NO LESS THAN AN ACTRESS: बॉलिवूड आणि मनोरंजनविश्वात असे काही सेलिब्रिटी आहेत, जे कॅमेऱ्यासमोर आले नसले तरी पडद्यामागून ते इंडस्ट्रीचे आघाडीचे नेतृत्व करतात. त्यापैकीच एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे शोभा कपूर. जितेंद्र यांच्यामुळे त्यांची ओळख असली तरी त्यांनी स्वत:ची ओळख एक सक्षण निर्माती म्हणून केली आहे. .शोभा कूपर यांनी बालाजी टेलेफिल्मच्या माध्यमातून मुलगी एकता कपूरसोबत मिळून अनेक मालिका आणि प्रोजेक्ट तयार केले. तसंच भारतातील टेलिव्हिजनवर दीर्घकाळापर्यंत स्वत:चा प्रभाव टाकला. कमी प्रसिद्धी असली तर बॉलिवूड असो किंवा मनोरंजनविश्व असो त्यांच्या निर्णयक्षमतेला पुर्ण महत्त्व आहे. निर्मितीसह त्यांच्या राहनीमान आणि सौंदर्य हे एखाद्या अभिनेत्रीला मागे टाकेल..शोभा कपूर यांचा जन्म १ फेब्रुवारी १९४९ रोजी झाला. त्यांनी त्यांच्या करिअरची सुरुवात एअर होस्टेस म्हणून केली होती. नंतर त्यांनी मनोरंजन विश्वात पाऊल टाकलं, या क्षेत्रात आजपर्यंत त्यांचा हात कोणी सुद्धा पकडू शकलेलं नाही.त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये निर्मितीद्वारे अनेक सुपरहिट मालिका, प्रोजेक्ट केलेत. त्यांच्या सिनेमा, मालिकांची बरीच चर्चा रंगते..शोभा कपूर यांनी ३१ ऑक्टोंबर १९७४ रोजी जितेंद्र यांच्यासोबत विवाह केला. शोभा आणि जितेंद्र यांचं नात मजबूत नात्यांचं उदाहरण मानलं जातं. आजही बॉलिवूडमध्ये या जोडप्याला आदर्श मानलं जातं. शोभा यांच्या कामगिरीसह वैयक्तिक आयुष्याचीही बरीच चर्चा रंगलीय. त्यांच्या दिसण्यामुळे सुद्धा त्यांची बरीच चर्चा रंगते. त्यांचे अनेक जुने फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.