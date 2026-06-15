Kangana Ranaut: आमच्यात एकमेकांविरुद्ध असे काहीही नाही.. ! दिलजीतसोबतच्या अफवेबद्दल स्पष्टच बोलली कंगणा, वादावर अखेर पडदा

अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणावत आणि पंजाबी अभिनेता दिलजीत दोसांझ यांच्यातील जुना वाद नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. वर्ष २०२० मधील शेतकरी आंदोलनादरम्यान एका वृद्ध महिलेबाबत कंगनाने केलेल्या वक्तव्यानंतर या दोघांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगले होते. .आता तब्बल सहा वर्षांनंतर, कंगनाने दिलजीतसोबतच्या या वादावर आणि नुकत्याच बॉक्स ऑफिसवर झालेल्या त्यांच्या चित्रपटांच्या क्लॅशवर उघडपणे भाष्य केले असून, हा जुना वाद संपवण्याचे संकेत दिले आहेत. कंगना म्हणाली, ‘‘आमच्यात एकमेकांविरुद्ध असे काहीही नाही..छावा सिनेमावर टीका केल्यानं ए. आर. रहमान वादाच्या भोवऱ्यात, अभिनेत्री कंगना राणौत पोस्ट शेअर करत म्हणाली...'तुमच्यासारखा माणूस...'.Kunal Kamra Controversy: कुणाल कामरावर भडकली कंगना रनौत, म्हणाला, 'असं करणं म्हणजे...'.Nayanthara V/s Dhanush : धनुषची कोर्टात जीत !अभिनेत्री आणि नेटफ्लिक्सला द्यावी दहा कोटींची भरपाई .एका विशिष्ट घटनेबाबत आमची मते पूर्णपणे वेगळी होती इतकंच. आम्ही आयुष्यात कधी एकमेकांना समोरासमोर भेटलेलोही नाही.’’ कंगनाच्या या नव्या भूमिकेवरून ती दिलजीतसोबतचा जुन्या वाद्यावर पडदा टाकण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.योगायोग म्हणजे, नुकतेच कंगनाचा ‘भारत भाग्य विधाता’ आणि दिलजीतचा ‘मै वापस आऊंगा’ हे दोन्ही चित्रपट एकाच दिवशी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाले आहेत..E-commerce impact on farmers: शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत, ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्क शेतकऱ्यांसाठी ठरतंय वरदान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.