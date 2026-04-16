बाबो! १४ वर्षांचं भांडण मिटलं, भाचा कृष्णा अभिषेक आणि सुनिता आहुजाचे रियुनियन, Viral Video

SUNITA AHUJA AND KRUSHNA ABHISHEK: बॉलिवूडमधील असे अनेक कलाकार आहे ज्यांच्या वयक्तिक आयुष्यावर अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळते. कधी अफेअर, कधी कुटुंब, कधी लग्न तर कधी भांडणं या कारणामुळे सेलिब्रिटी नेटकऱ्यांच्या नेहमीच चर्चेत असतात. कोणता अभिनेता कोणत्या व्यक्तीशी बोलत नाही त्यापासून ते कोण कोणाच्या घरी गेलं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टीची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. .हिरो नंबर १ गोविंदा याच्या वयक्तिक आयुष्याची चर्चा तर सोशल मीडियावर सतत रंगताना पहायला मिळते. सुनिता अहुजाच्या हिच्या अनेक आरोपांमुळे नेटकऱ्यांच्या चर्चेत नेहमीच गोविंदा असतो. सध्या सुनिता आणि गोविंदा यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा रंगत आहे. परंतु याबाबत दोघांनीही स्पष्टीकरण देलेलं नाही. तसंच भाचा कृष्णा अभिषेक आणि त्याची पत्नी कश्मीरा शाह यांच्यासोबत वाद देखील झाला होता. दरम्यान २०२४ मध्ये कृष्णा आणि गोविंदा यांचे वाद संपले. . आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सुनीता आहुजासोबत कृष्णा अभिषेक आणि त्याची पत्नी कश्मीरा शाह पहायला मिळाली. सुनीता आहुजा केल्या १४ वर्षांपासून कृष्णाशी बोलत नव्हती. त्यांच्या भेटीबद्दल बोलताना कृष्णा म्हणाला की, 'हा दिवस माझ्यासाठी खुप महत्त्वाचा आहे' तर सुनीता आहुजा म्हणते की, '१४ वर्षांचा वनवास संपला' यावेळी तिघेही एकमेकांच्या जवळ येत हसताना पहायला मिळाले. .दरम्यान या तिघांना व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी तिघांना एकत्र पाहत आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'तुम्हाला एकत्र पाहून छान वाटलं.' 'आम्ही तुमच्यासाठी खुप आनंदी आहोत' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. सध्या त्यांच्मया व्हिडिओची सोशल मीडियावर चर्चा आहे..