नजर लागू नये म्हणून 'या' अभिनेत्याने बेडरुमला दिलाय काळा कलर, स्पष्टीकरण देत म्हणाला...

WHY DID LALIT PRABHAKAR CHOOSE A BLACK BEDROOM?: अनेक सेलिब्रिटी आपलं स्वप्नातल्या घरासाठी दिवसरात्र मेहनत घेत असतात. अनेक सेलिब्रिटींचे घराबाबत अनेक स्वप्न असतात. घरात कोणत्या वस्तू असाव्यात. किचन कसं असावं, बेडरुममधील सामान कसं असावं? घराला रंग कोणता द्यायचा हे सगळं ठरवलेलं असतं. या स्वप्नातलं घर मिळवण्यासाठी अनेक वर्ष सेलिब्रिटी प्रयत्न करत असतात. दरम्यान मराठी सिनेसृष्टीतील असा एक कलाकार आहे ज्याने नजर लागू नये म्हणून बेडरुमला चक्क काळा रंग दिलाय. .प्रत्येकाचं आपलं घर आपली खोली हा ज्याच्या त्याचा कम्फर्ट झोननुसार ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. प्रत्येक जण त्या ठिकाणी रिलॅक्स होत असतं. खोलीमध्ये ज्या आवडतील त्याच वस्तू असतात. खोलीच्या रंगापासून शोपीसपर्यंत सगळं काही ठरलेलं असतं. परंतु मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेता ललित प्रभाकर याने त्याची बेडरुम काळ्या रंगाने रंगवली आहे. 'मित्र म्हणे'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाला की, 'माझ्या पुर्ण घराचा रंग काळा नाही. पंरतु मी माझी खोली पुर्णपणे काळी केली आहे. जेव्हा रंग देण्यासाठी रंगकाम करणारी माणसं आली तेव्हा ती सुद्धा मला खूप हसली. सुरुवातीला त्यांना तो जोक वाटला होता.'.'त्यांनी मला विचारलं, रंग कोणता द्यायचा? तेव्हा मी त्यांना रंग निवडून दिला. ते हसले आणि म्हणाले, सांगा ना खरंच कोणता रंग द्यायचा आहे. तेव्हा मी त्यांना अहो खरंच मला काळा रंग द्यायाचा आहे असं म्हटलं. तसंच भितींपासून सिलिंगला मला काळाच रंग हवा असल्याचं त्यांना सांगितलं.'.या मागचं कारण सांगताना ललित प्रभाकर म्हणाला, 'नजर लागू नये म्हणून मी बेडरुमला काळा रंग दिलाय. तसंच त्यामागे सुद्धा बरीच कारणं आहेत. मला बेडरुममध्ये खुप भारी वाटतं. इतर रंगामधली आपली नजर मरते. काळ्या रंगात नजर कधीच मरत नाही. जेव्हा रात्री बाहेर बघतो तेव्हा ती अनंतापर्यंत जावू शकते. काळ्या रंगात ती कधीच नाही थांबत. त्या रंगामुळे मला माझी खोली कधीच छोटी वाटत नाही' असं तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला.