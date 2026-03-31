'मोठी लाट आली अन् लाटेबरोबर मी आणि अक्षय समुद्रात बुडालो' लारा दत्ताने सांगितला ‘तो’ प्रसंग, म्हणाली...'अक्षयचं डोकं आपटलं अन्…'

LARA DUTTA ON NEAR-DEATH EXPERIENCE WHILE SHOOTING: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याचे अनेक सिनेमे चाहते आजही तितक्याच आवडतीनं पाहतात. 2003 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'अंदाज' हा सिनेमा त्यापैकीच एक आहे. या सिनेमात अक्षय कुमार, लारा दत्ता आणि प्रियांका चोप्रा मुख्य भूमिकेत होत्या. राज कंवर यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केली. .दरम्यान लारा दत्तने एका मुलाखतीत 'अंदाज' सिनेमाच्या शुटिंगवेळीचा भयानक किस्सा शेअर केला. एशियन टेलिव्हिजन नेटवर्क कॅनडाला दिलेल्या मुलाखतीत लाराने अक्षयसोबत घडलेला भयानक किस्सा शेअर केला. एका मोठ्या लाटेमुळे दोघे पाण्यात ओढले गेल्याचं तिने सांगितलं..लारा दत्ता म्हणाली, 'सिनेमातील एका डान्सचं शुटिंग समुद्रकिनाऱ्यावर होतं. त्यावेळी एक मोठी लाट आली आणि त्या लाटेबरोबर मी आणि अक्षय कुमार समुद्रात गेलो. मला पोहता येत नव्हतं. त्यामुळे मी घाबरले, समुद्रात बुडू लागले. त्यावेळी मी दगड जसा पाण्यात आली जातो तशी जात होते. तेव्हा अक्षयनं मला धरलं आणि किनाऱ्यावर आला. तेव्हा मला हायपोथर्मिक शॉक बसला होता. शुटिंग थांबवत मला दवाखान्यात नेत्यात आलं.'.पुढे बोलताना लारा म्हणाली, 'जेव्हा ब्लू सिनेमाचं कास्टिंग सुरु होतं तेव्हा अक्षयनं माझं नाव सुचवलं, त्या सिनेमात अंडरवॉटर सीन होते. मी नकार देणार होते परंतु अक्षयने मला पोहायला शिकायला सांगितलं. तेव्हा मी स्विमिंग शिकले आणि ब्लू सिनेमाला होकार दिला.'.यावेळी बोलताना तिने ब्लू सिनेमाच्या शुटिंगवेळचा किस्साही शेअर केलाय.ती म्हणाली, 'ब्लू सिनेमाच्या शुटिंगवेळी आमचा शार्कबरोबर पाण्यात शुटिंग होतं. त्यावेळी अक्षयने जवळून मृत्यू बघितला. १५० फूल खोल पाण्यात बुडलेल्या जहाजेला अक्षय डोकं जोरात अदळलं. त्यामुळे तो जखमी झाला, त्याच्या डोक्यातून रक्त येत होते.'