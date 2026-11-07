Lawrence Bishnoi: लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला मोठा दणका! रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील सूत्रधार गँगस्टर हॅरी बॉक्सरला अमेरिकेत बेड्या

लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित कुख्यात गँगस्टर हॅरी बॉक्सर याला अमेरिकेत ताब्यात घेण्यात आले आहे. हॅरी बॉक्सरवर भारतात हत्या, खंडणी उकळणे आणि धमकावण्यासह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारीही हॅरी बॉक्सरनेच स्वीकारली होती. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील जुहू येथील घराबाहेर १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यरात्री गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली होती. हल्लेखोरांनी 'शेट्टी टॉवर' इमारतीच्या बाहेर अनेक राऊंड गोळ्या झाडल्या होत्या. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी हा गोळीबार झाला तेव्हा रोहित शेट्टी स्वतः घरातच उपस्थित होते; सुदैवाने या हल्ल्यात कोणीही जखमी झाले नव्हते..Satara Bank Chairman Election : सातारा जिल्हा बँक अध्यक्षपदाचा तिढा सुटणार? लखोटा आता बारामतीऐवजी थेट मुंबईहून येणार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचे सूचक वक्तव्य.दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने दिलेल्या अत्यंत गुप्त माहितीच्या आधारे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला कॅलिफोर्नियामधून ताब्यात घेतले आहे. हॅरी बॉक्सर अमेरिकेत बसून आपल्या टोळीच्या माध्यमातून भारतातील गुन्हेगारी कारवाया चालवत होता; रोहित शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार झाल्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून तसेच ऑडिओ संदेशाद्वारे चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना उघडपणे धमक्याही दिल्या होत्या..Virat Kohli Viral Video: दिवाळीची तयारी मैदानावरच? विराटने केएल राहुलचा केला 'परफेक्ट लुक', तर भर मैदानात केली ईशान किशनची नक्कल.परदेशात राहून भारतात गुन्हेगारी साम्राज्य चालवणाऱ्या गँगस्टर्सवर सुरक्षा यंत्रणांकडून सातत्याने कारवाई सुरू असून हॅरी बॉक्सरच्या आधी गँगस्टर हिमांशू भाऊ आणि नीरज फरीदपूरिया यांनाही अमेरिकेत ताब्यात घेण्यात आले होते. या दोघांवरही भारतात अनेक गुन्हे नोंद आहेत. अमेरिका, युरोपसह इतर देशांमधून भारतात गुन्हेगारी जाळे चालवणाऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून फास आवळला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.