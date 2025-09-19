समीर चौघुलेनी सांगितला देवेंद्र फडणवीस सोबतचा विमानातला किस्सा, म्हणाला...'साहेबांनी मला बोलावलं आणि...'

समीर चौगुलेने सीएम देवेंद्र फडणवीस विमानात हास्यजत्रा पाहतानाचा किस्सा सांगितला.२०१८ पासून सुरु झालेला हा शो आजही मराठी प्रेक्षकांना खळखळून हसवतो.विशाखा सुभेदार, समीर चौगुले, पृथ्वीक प्रताप आणि नम्रता यांचा विनोद प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतो..महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा शो घराघरात पोहचलाय. या शोचे लाखो चाहते आहेत. या शोचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तसंच अनेक जण या शोची आतुरतेने वाट पाहत असतात. तसंच अनेक दिग्गज मंडळी सुद्धा या शोचे चाहते आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा हा शो आवडीने बघतात. याबद्दल महाराष्ट्राची हास्यजत्रामधील समीर चौघुले मुख्यमंत्र्यांसोबतचा एक किस्सा शेअर केलाय. .अभिनेता समीर चौघुले यांनी सोनी मराठीच्या एमएचजे अनप्लग्ड या शोमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससोबतचा किस्सा शेअर केलाय. तो म्हणाला...'मी एकदा फडणवीस साहेबांना विमानात भेटलो. तेव्हा ते मला म्हणाले की, 'चौघुले इकडे या... हे बघा...' मला वाटलं ते काय दाखवत आहेत? तर त्यांनी स्क्रीन माझ्याकडे केली. त्यात त्यांनी मला हास्यजत्रेचा शो दाखवला. ते म्हणाले... 'हे बघा, माझी टाईमलाईन दिसतेय तुम्हाला... आम्ही तुमचेच एपिसोड पाहत असतो.' हे ऐकून खुप भारी वाटलं' असं समीर म्हणाला..2018 मध्ये महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा शो सुरु झाला. आजही प्रेक्षक तितक्याच आवडीने हा शो पाहतात. मराठी प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्याचं काम आजही सर्व कलाकार करताना दिसतात. यातील विशाखा सुभेदार, समीर चौगुले, पृथ्वीक प्रताप, सह नम्रता यांचा अभिनय , आणि विनोदी वृत्ती प्रेक्षकांना खूप आवडते..FAQs. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कधीपासून सुरु झाली?हा शो २०१८ मध्ये सुरु झाला..समीर चौगुलेने कोणत्या शोमध्ये किस्सा सांगितला?त्याने ‘एमएचजे अनप्लग्ड’ या सोनी मराठी शोमध्ये हा किस्सा सांगितला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हास्यजत्रा कशी पाहतात?ते आपल्या टाइमलाईनवरचे एपिसोड्स बघतात आणि शो आवडीने पाहतात..हास्यजत्रेतील लोकप्रिय कलाकार कोण आहेत?विशाखा सुभेदार, समीर चौगुले, पृथ्वीक प्रताप आणि नम्रता यांचा अभिनय खूप लोकप्रिय आहे..Ladki Bahin Yojana E-KYC : लाडक्या बहिणींनो २ महिन्यांची मुदत, कशी करायची E-KYC? कोणती कागदपत्रं लागणार? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.