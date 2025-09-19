Premier

समीर चौघुलेनी सांगितला देवेंद्र फडणवीस सोबतचा विमानातला किस्सा, म्हणाला...'साहेबांनी मला बोलावलं आणि...'

Sameer Chougule Shares Viral Story of CM Fadnavis Watching Comedy Show: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा शो २०१८ पासून प्रेक्षकांचा लाडका ठरला आहे. अभिनेता समीर चौगुलेनं एमएचजे अनप्लग्डमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससोबतचा किस्सा सांगत शोची लोकप्रियता अधोरेखित केली.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

समीर चौगुलेने सीएम देवेंद्र फडणवीस विमानात हास्यजत्रा पाहतानाचा किस्सा सांगितला.

२०१८ पासून सुरु झालेला हा शो आजही मराठी प्रेक्षकांना खळखळून हसवतो.

विशाखा सुभेदार, समीर चौगुले, पृथ्वीक प्रताप आणि नम्रता यांचा विनोद प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतो.

