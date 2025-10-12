महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची गर्जना ! 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाची लढाई सिनेमामधून

सुप्रसिद्ध लेखक दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा बहुचर्चित चित्रपट 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत असताना या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. एका दिमाखदार कार्यक्रमात या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हा चित्रपट ट्रलर प्रदर्शन सोहळा पार पडला. यावेळी अनेक कलाकार सुद्धा उपस्थित होते. .हा ट्रेलर पाहिल्यावर अंगावर काटा आल्याशिवाय राहणार नाही. 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' चित्रपटात शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाची काहणी मांडण्यात आली आहे. द ग्रेट मराठा इन्टरटेनमेंट आणि सत्य सई फिल्म निर्मित हा चित्रपट 31 ऑक्टोंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटात त्रिशा ठोसर हिने उत्तम अभिनय केला आहे. .चित्रपटाच्या ट्रेलर प्रदर्शन सोहळ्यात बोलताना मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले की, 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा चित्रपट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी परिस्थिती परखडपणे मांडणार चित्रपट आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा पद्धतीनं मांडणं हे खरंच धाडसाचं काम असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसंच महेश मांजेरकर, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणारे सिद्धार्थ बोडके यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया या सोहळ्यात व्यक्त केली. .ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांची व्यक्त अत्यंत परखडपणे मांडण्यात आली आहे. तसंच पुढे ट्रेलरमध्ये शेतकऱ्यांचे होणारे हाल, कुटुंबियांची सत्य परिस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून अनेकांना सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची गर्जना पुन्हा अनुभवा! हे कॅप्शन देत झी स्टुडिओने सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित केलाय. .सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या ट्रेलरवर अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. तसंच व्हिडिओवर अनेक कलाकरांनी सुद्धा कमेंट्स करत ट्रेलरचं कौतूक केलय. दरम्यान हा चित्रपट 31 ऑक्टोंबर 2025 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात विक्रम गाडकवाड, शशांक शेंडे, रोहित माने, सयाजी शिंदे यांचा उत्कृष्ट अभिनय पहायला मिळणार आहे. तसंच त्रिशा ठोसर या बाल कलाकाराचा वेगळा अंदाज चित्रपटातून दिसून येणार आहे. .फिल्मफेअर अवॉर्ड्स 2025: 'लापता लेडीज'चा विक्रम, कार्तिक-अभिषेक 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता' तर 'ही' अभिनेत्री ठरली बेस्ट एक्ट्रेस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.