'एक दिवस खरंच मी मुंबई सोडेन' असं का म्हणाले मनोज वाजपेयी? 'शहराने खुप काही दिलं पण...'

1 मनोज वाजपेयीचा इन्स्पेक्टर झेंडे चित्रपट ५ सप्टेंबर रोजी ओटीटीवर रिलीज होतो आहे.2 मुंबईबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की शहरात कधीच आपलेपणा वाटला नाही.3 अभिनय सोडणार नसल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी भविष्यात मुंबई सोडण्याची शक्यता व्यक्त केली..अभिनेता मनोज वाजपेयी यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहतावर्ग आहे. त्यांनी 'फॅमिली मॅन' या सिरीजमधून स्वत:ची एक वेगळी निर्माण केली. दरम्यान अशातच आता त्यांचा 'इन्सपेक्टर झेंडे' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 5 सप्टेंबरला त्याचा हा सिनेमा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज वाजयेपी प्रमोशनसाठी व्यस्त आहेत. अनेक ठिकाणी चित्रपटासंदर्भात त्यांच्या मुलाखती होत आहे. दरम्यान एका मुलाखतीत त्यांनी मुंबई सोडण्याबाबत भाष्य केलय..नुकतीच मनोज वाजपेयी यांनी 'अमर उजाला'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी मुंबईबद्दल भावना व्यक्त केल्यात. ते म्हणाले,'जेव्हा मला स्क्रिप्ट मिळाली तेव्हा मला वाटलं एका पोलिसांच्या संघर्षाची थ्रिलर कथा असले. पण जेव्हा मी स्क्रिप्ट वाचली. तेव्हा मला ती मला आवडली. मजा आली. मला सारखं हसू येत होतं. या चित्रपटात कॉमेडी उगाच घुसवली आहे. असं मला कुठंच नाही वाटलं. उलटं स्क्रिप्ट वाचून असं वाटलं की, यात नक्कीच काहीतरी वेगळं करायची संधी मिळेल.'.दरम्यान या सिनेमात इन्स्पेक्ट झेंडे म्हणजेच मनोज वाजपेयी मुंबईभर एका सीरिअल किलर चार्ल्स शोभराज याला शोधण्याची मोहीम करत असतात. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर वाजपेयींना मुंबई सोडून कधी जाण्याचा विचार आला का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, 'अभिनय सोडण्याचा विचार माझ्या मनात कधीच येऊ शकत नाही. कारण माझं अभिनयावर प्रचंड प्रेम आहे. पण मुंबई हे शहर माझ्या विचाराच्या पलिकडचे आहे. मला कधीच मुंबईमध्ये आपलेपणा वाटला नाही. मी कधीच या मोठ्या शहराचा होऊच शकलो नाही. त्यामुळे एक वेळ एक वय असं येईल तेव्हा मी नक्कीच शहर सोडेन' असं मनोज वाजपेयी मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणालेत. .FAQs.मनोज वाजपेयीचा नवा चित्रपट कोणता आहे?त्यांचा इन्स्पेक्टर झेंडे हा चित्रपट लवकरच ओटीटीवर रिलीज होत आहे..हा चित्रपट केव्हा रिलीज होणार आहे?इन्स्पेक्टर झेंडे ५ सप्टेंबर रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे..मनोज वाजपेयीने मुंबईबद्दल काय म्हटलं आहे?त्यांनी सांगितलं की मुंबई कधीच आपलं शहर वाटलं नाही आणि एका वेळेनंतर ते मुंबई सोडू शकतात..या चित्रपटात मनोज वाजपेयी कोणती भूमिका साकारत आहेत?ते इन्स्पेक्टर झेंडेची भूमिका करत असून सीरिअल किलर चार्ल्स शोभराजचा शोध घेत आहेत.