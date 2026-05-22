सेटवर मोहन जोशींना झालेला पॅरालिसिस, प्रसंग सांगताना म्हणाले...'ना बोलता येत होतं ना उभं राहता येत होतं'

PRAVIN TARDE WAITED FOR MOHAN JOSHI FOR DEOOL BAND 2: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते मोहन जोशी सध्या देऊळ बंद २ या सिनेमामुळे चर्चेत आले आहेत. या सिनेमात ते स्वामी समर्थांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. त्यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी नायकासह खलनायकाच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलय. त्यांचा सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला सिनेमा म्हणजे 'देऊळ बंद'..मोहन जोशी यांनी नुकतीच लोकसत्ताला मुलाखत दिली. या मुलाखीत त्यांनी सांगितलं की, 'देऊळ बंद २' या सिनेमासाठी मी प्रवीण तरडे यांना नकार दिला होता. कारण पॅरालिसिस झाल्यामुळे पुन्हा काम करणं शक्य नव्हतं. परंतु प्रवीण तरडे माझ्यासाठी जवळपास दीड वर्ष थांबले. त्यांनी त्यावेळी माझ्यावर विश्वास दाखवला.'.मोहन जोशी म्हणाले की, '५ वर्षांपूर्वी धर्मवीरच्या सेटवर मला पॅरालिसिस झाला होता. मला तेव्हा उभं ही राहता येत नव्हतं, बोलताही येत नव्हतं.' तेव्हा प्रवीण तरडे म्हणाले, 'मोहन जोशींनी मला स्वामींच्या भूमिकासाठी तू दुसऱ्याची निवड कर असं सांगितलं. परंतु मी म्हटलं, एकतर राघव शास्त्री नाही, त्यात तुम्ही पण नाही म्हटल्यास, लोक माझ्यावर रागावतील, म्हणून मी दीड ते दोन वर्ष थांबलो.' .पुढे मोहन जोशी म्हणाले की, 'तो फक्त माझ्यासाठी थांबला. मला जेव्हा बोलता-चालता येत नव्हतं तेव्हा त्याने मला सांभाळून घेतलं.' मोहन जोशी यांनी विश्वास सोडला होता परंतु प्रवीण तरडे यांनी त्यांना म्हटलं, 'तुम्ही फक्त तयारी दाखवा बाकी सगळं मी करतो.' दरम्यान प्रवीण तरडे यांच्या देऊळ बंद सिनेमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक शो हाऊसफुल होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.