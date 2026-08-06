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'लग्नाला १० वर्ष झाली पण आम्ही ४ वर्ष एकत्र राहिलो' मृणाल दुसानिस नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली; 'हल्लीच्या काळात मला माझ्यासाठी...'

MRUNAL DUSANIS OPENS UP ABOUT LONG DISTANCE MARRIAGE: मराठी अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने नवरा नीरजसोबतच्या 10 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल आणि लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमधील आव्हानांबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे.
MRUNAL DUSANIS

MRUNAL DUSANIS AND HUSBAND NEERAJ RELATIONSHIP

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MRUNAL DUSANIS AND HUSBAND NEERAJ RELATIONSHIP: मृणाल दुसानिस ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने आजवर अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिने नायिकेच्या भूमिकेत सोज्वल आणि सुशील भूमिका साकरल्या आहेत. सध्या ती 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. अशातच मृणालने एका मुलाखतीत तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल भाष्य केलय.

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