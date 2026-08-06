'लग्नाला १० वर्ष झाली पण आम्ही ४ वर्ष एकत्र राहिलो' मृणाल दुसानिस नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली; 'हल्लीच्या काळात मला माझ्यासाठी...'

MRUNAL DUSANIS AND HUSBAND NEERAJ RELATIONSHIP: मृणाल दुसानिस ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने आजवर अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिने नायिकेच्या भूमिकेत सोज्वल आणि सुशील भूमिका साकरल्या आहेत. सध्या ती 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. अशातच मृणालने एका मुलाखतीत तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने लग्न, लॉन्ग डिस्टन्स, रिलेशनशिप, नवऱ्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी तिने लग्नानंतर तिचं आयुष्य कसं बदललं? याबद्दलही बोलताना 'लॉन्ग डिस्टन्स तिच्यासाठी नवऱ्यासाठी खूप आव्हानात्मक होतं' हे तिने सांगितलं. तसंच सर्वांना त्यांनी लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये जाण्याआधी विचार करण्याचा सल्ला दिलाय..मृणालचं अरेंज मॅरेज असून वडिलांमुळे तिचं नीरजसोबत लग्न झालं. नवरा परदेशात राहत असल्यानं लग्नानंतर जवळपास ७ वर्ष ते वेगळे राहत होते. त्यांच्या लग्नाला आता १० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परंतु तरीही फक्त ४ वर्षेच ते एकत्र राहिल्याचं मृणालने सांगितलं. .लॉन्ग डिस्टन्सबाबत बोलताना मृणाल म्हणाली, 'मला असं वाटतय की, मी लॉन्ग डिस्टन्समध्ये राहायला नको होतं. कारण आता मला आणि नीरजला असं होतं की, आता नको ते. कारण यामुळे आपलीच माणसं आपल्याला कळत नाही. सध्या डिजिटल युग इतकं वाढलय की, समोरचा व्यक्ती सांगण्यापेक्षा चार गोष्टी बाहेरून जास्त कळतात. परंतु प्रत्येकांच्या आयुष्यात येणारी माणसं वेगळी असतात. त्यामुळे लग्नाचा निर्णय घ्यायचा असेल तर नीट चौकशी केली पाहिजे.'.'हल्ली जग इतकं बदललंय की, लॉन्ग डिस्टन्स नाहीच केलं पाहिजे. १० वर्षांपूर्वी सगळं वेगळं होतं. आपला माणूस किती लांब असला तरी मनाने जवळ असल्याची भावना होती. परंतु आता तसं शक्य नाही.' दरम्यान मृणालच्या मताला नीरजने सुद्धा सहमती दर्शवली..'तु मला फक्त जन्म दिलाय...'; उषा नाडकर्णीं लेकाबद्दल बोलताना झाल्या भावूक, म्हणाल्या...'मी झोपेत मेले तर'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.