4 वर्ष अमेरिकेत राहून मृणाल दुसानिस भारतात का परतली? म्हणाली...'भारतात येण्याचा निर्णय घेतला कारण...'

MRUNAL DUSANIS OPENS UP ABOUT MOVING BACK TO INDIA: स्टार प्रवाहवरील 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. या मालिकेतील पार्थ-काव्या आणि जिवा-नंदिनीची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. सध्या ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. या मालिकेत नंदिनीचं पात्र मृणाल दुसानिस साकारत आहे. या मालिकेआधी मृणाल अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. 'हे मन बावरे', 'तु तिथे मी', 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिका साकरल्या आहेत. .दरम्यान मृणालनं वयक्तिक आयुष्यात 2016 मध्ये नीरज मोरे यांच्यासोबत अरेंज मॅरेज केलं. नीरज यांच्या कामानिमित्त मृणाल अमेरिकेत गेले. लग्नानंतर सुरुवातीची काही वर्षे मृणाल भारतात तर नीरज अमेरिकेत असा संसार सुरु होता. परंतु 'हे मन बावरे' मालिका संपल्यानंतर मृणाल नीरजसोबत अमेरिकेत शिफ्ट झाली. त्याकाळात मृणालने जवळपास ४ वर्ष मनोरंजन विश्वातून ब्रेक घेतला. .२०२४ मध्ये ती कुटुंबासह भारतात परतली. दरम्यान 'द अनुरुप शो' या मुलाखतीत त्यांनी भारतात परत येण्याचा निर्णय का घेतला? याबद्दल त्यांनी सांगितलय. भारतात आल्यावर मृणाल आणि नीरज यांनी स्वत:चं रेस्टॉरंट देखील सुरु केलय. .मृणाल भारतात येण्याबद्दल म्हणाली की, 'रेस्टॉरंट सुरु करायचं याबद्दल आधीपासूनच बोलणं व्हायचं. जेव्हा नीरज अमेरिकेत कॅफेजमध्ये वगैरे काम करत होता. त्यामुळे त्याला सुद्धा त्याचा अनुभव होता. तेव्हा आम्ही जरा नीट विचार केला तर जाणवलं की, नर्वीला अमेरिकेत मोठं करण्यापेक्षा भारतात जाऊन करुया.'.पुढे बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'नीरजला सुद्धा यायची इच्छा होती त्यामुळे ती योग्य वेळ समजून घेऊन भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. कारण नुर्वी मोठी झाली असती तर तिला पुन्हा भारतात आणणं कधी झालं असतं. त्यामुळे ती लहान असतानाच आम्ही भारतात शिफ्ट झालो.' असं ती म्हणाली.