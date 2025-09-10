20 वर्षांनी लहान नेपाळी अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलेले नाना पाटेकर, इतके पझेसिव्ह झाले की....

1 नाना पाटेकर आणि मनिषा कोईरालाचं अफेअर अग्नीसाक्षीनंतर चर्चेत आलं.2 नाना मनिषाबाबत फार पझेसिव्ह होते, त्यामुळे वाद होत होते.3 आयशा झुलका प्रकरणामुळे दोघांचं नातं तुटलं..मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांनी आपल्या अभिनयातून स्वत: ओळख निर्माण केली. नानांनी आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. त्यांच्या अभिनयाचे आणि वेगळ्या अंदाजाचे लाखो चाहते आहेत. नाना पाटेकर यांच्या करिअरपेक्षा त्यांच्या लव्ह लाइफबद्दल जास्त चर्चा होताना पहाताना मिळते. .नाना पाटेकर यांचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. तसंच एका नेपाळी अभिनेत्रीच्या प्रेमातही नाना पाटेकर अखंड बुडाले होते. इतके की त्यांना दुसरं काही दिसत नव्हतं. ते तिच्यासाठी फार पझेसिव्ह झाले होते. ती अभिनेत्री नानांपेक्षा 20 वर्षांनी मोठी होती. तरीही ती नानांच्या प्रेमात अखंड बुडाली होती. ती अभिनेत्री म्हणजे मनिषा कोईराला..मनिषा कोईराला आणि नाना पाटेकर यांची पहिली भेट 'अग्नीसाक्षी' या चित्रपटाच्या सेटवर झाली होती. तो चित्रपट प्रचंड गाजला. परंतु त्या चित्रपटानंतर मनिषा आणि नाना पाटेकर यांची जवळीक वाढली. 20 वर्षांने मोठ्या असलेल्या नानाच्या प्रेमात मनिषा पार बुडाली होती. नानाचही मनिषावर जीव जडला होता. त्यांच्या अफेरची चर्चा सिनेसृष्टीत प्रचंड रंगली होती. .त्यानंतर नाना आणि मनीषाने खामोशी चित्रपटात सुद्धा एकत्र काम केलं. त्या काळी त्याच्या प्रेमाच्या खूप चर्चा झाल्या. नाना पाटेकर मनिषाच्या बाबतीत प्रचंड पझेसिव्ह होत होते. त्यांना मनिषाने घातलेले छोडे कपडे बिलकूल आवडत नव्हते. तसंच दुसऱ्या अभिनेत्यासोबत इंटिमेंट सीन दिलेले सुद्धा त्यांना आवडत नव्हतं. .मनीषाला नानासोबत लग्न करुन संसार करायचा होता. परंतु नाना पाटेकर पत्नीला घटस्फोट द्यायला तयार नव्हते. काही दिवसांनी मनिषाने नाना यांना अभिनेत्री आयशा झुलकासोबत रंगेहात पकडलं होतं. दोघांना एका खोलीत बघून मनिषाला धक्काच बसला होता. परंतु त्यानंतर नानाने मनिषाला कानशिलात मारली होती. त्यानंतर दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला..FAQs.नाना पाटेकर आणि मनिषा कोईरालाची भेट कशी झाली?त्यांची पहिली भेट अग्नीसाक्षी चित्रपटाच्या सेटवर झाली..नाना पाटेकर मनिषाबाबत पझेसिव्ह का होते? त्यांना तिचे छोटे कपडे आणि इतर अभिनेत्यांसोबतचे इंटिमेट सीन आवडत नव्हते..मनिषाला नानासोबत लग्न का जमत नव्हतं?कारण नाना पाटेकर पत्नीला घटस्फोट द्यायला तयार नव्हते..त्यांच्या नात्यात दुरावा का आला?मनिषाने नानाला आयशा झुलकासोबत रंगेहात पकडलं, त्यानंतर वाद झाला..कुत्र्यामुळे मोडला संसार! बॉलिवूड अभिनेत्याच्या लग्न मोडण्याचं कारण ठरला कुत्रा, नक्की काय झालेलं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.