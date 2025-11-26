'मला स्वप्न मराठीमध्ये पडतात' नाना पाटेकरांचा सचिन पिळगांवकरांना टोला, म्हणाले...

Did Nana Patekar Take a Dig at Sachin Pilgaonkar?: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी अनेक सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. लहान वयापासून सचिन पिळगावकर सिनेसृष्टीत काम करतात. त्यांनी अनेक हिंदी, मराठी सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. त्यामुळे त्यांचं अनेक भाषांवर प्रभुत्व आहे. त्यांना अनेक भाषा बोलता येतात. एका कार्यक्रमामध्ये त्यांनी उर्दु भाषेबद्दल असलेलं प्रेम व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर प्रंचड ट्रोल करण्यात आलं होतं. .काय होतं प्रकरण?सचिन पिळगावकर यांनी एका कार्यक्रमामध्ये अभिनेत्री मीनाकुमारी यांनी उर्दु भाषा शिकवल्याचं सांगितलं होतं. ते नेहमीच शेरोशायरी करताना पहायला मिळतात. तर कधी कधी उर्दु गझल सुद्धा गातात. दरम्यान एका उर्दु कार्यक्रमात उर्दु भाषेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 'माझी मातृभाषा जरी मराठी असली तरीही माझे विचार उर्दु भाषेतूनच असतात. मला स्वप्न सुद्धा उर्दु भाषेतच पडतात.' त्यांचं हे वक्तव्य सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालं होतं. .पुढं बोलताना ते म्हणाले होते की, 'मला जर माझी बायको किंवा इतर कोणीही रात्री ३ वाजता उठवलं तर मी उर्दू भाषेतच बोलत जागा होतो आणि उर्दू बोलतच झोपी जातो. माझ्या बायकोला सुद्धा माझी उर्दू भाषा प्रचंड आवडते.' सचिन पिळगावकर यांचं हे विधान प्रचंड व्हायरल झालं होतं. त्यांना त्यांच्या वक्तव्यामुळे ट्रोल देखील करण्यात आलं होतं. .दरम्यान अशातच आता नाना पाटेकर यांचं एक वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये नाना पाटेकर यांनी सचिन पिळगावकर यांना खोचक टोला लगावला आहे. नाना पाटेकर एका कार्यक्रमात बोलत होते. तेव्हा बोलताना ते म्हणाले की, 'मराठीमध्ये बोलताना कसं असतं की, तुम्हाला वेगळे शब्द शोधावे लागत नाही. ते आपण सहन बोलून जातो. मराठी भाषेचे शब्द पटकन तोंडात येतात कारण मला स्वप्न मराठीमध्येच पडतात. कारण माझी मातृभाषा ही मराठी आहे.' नानांच्या या विधानावर त्यांना सचिन पिळगावकरांना टोला लगावला का? असा प्रश्न निर्माण होते. त्यांच्या विधानावर चाहते त्यांच खुप कौतूक करताना पहायला मिळताय. .ईशा केसकरने सांगितलं 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सोडण्याचं कारण, म्हणाली...'जीवापाड मेहनत करुनही जर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.