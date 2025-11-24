Video: 'वडापाव की तर्री पोहे' जास्त प्रेम कशावर? प्रसाद ओकच्या प्रश्नावर नितीन कडकरींचं हटके उत्तर, म्हणाले...

गेल्या अनेक वर्षापासून नागपूरमध्ये 'खासदार सांस्कृतिक महोत्सव' साजरा केला जातो. 2017 सालापासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून हा महोत्सव साजरा केला जातो. या कार्यक्रमात नृत्य, गायन तसंच इतर अनेक कलांना वाव देणारे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या महोत्सवात अनेक मराठी कलाकार देखील उपस्थित असतात. .अशातच आता यावर्षीच्या महोत्सवात 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवातील अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील झाले आहेत. त्यातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. तो म्हणजे नितीन गडकरी यांना विचारलेल्या रॅपिड फायर प्रश्नाचा. यामध्ये अभिनेता दिग्दर्शक प्रसाद ओकनं नितीन गडकरी यांनी अनेक प्रश्न विचारले. .या महोत्सवात महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमधील अनेक कलाकार उपस्थित होते. त्यातील सई ताम्हणकर, प्रसाद ओक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या शोमधील कलाकरांनी त्यांचा डान्स परफॉर्मन्स सुद्धा सादर केला. यावेळी सई ताम्हणकर हिने नागपूरच्या भाषेत संवाद साधला. तसंच प्रसाद ओकेने नितीन गडकरी यांच्यासोबत रॅपिड फायरचा खेळ खेळला. .या व्हिडिओमध्ये नितीन गडकरी यांना प्रसाद ओक विचारतो की, तुमचं जास्त प्रेम कशावर आहे? नागपूर की दिल्ली. त्यावर नितीन गडकरींचं उत्तर नागपूर असं येतं. लगेच प्रसाद त्यांना दुसरा प्रश्न विचारतो, वडापाव की तर्री पोहे? जास्त प्रेम कशावर आहे. त्यावर नितीन गडकरी तर्री पोहे असं उत्तर देतात. त्यानंतर प्रसाद त्यांना विचारतो की, 'कोणत्या रस्ते मार्गाने दिल्लीला लवकर पोहचता की, मुंबईला?' त्यावर गडकरी म्हणतात. 'मुंबईला लवकर पोहचतो. ' त्या दोघांचे हे प्रश्न उत्तर ऐकून उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकतो. सगळे टाळ्या वाजवतात. .तसंच पुढे प्रसाद ओक नितीन गडकरी यांना विचारतो की, 'सफारी की ब्लेझर जास्त काय आवडतं?' यावर नितीन गडकरी ब्लेझर असं उत्तर देताता आणि हसत हसत म्हणतात, 'शासकीय सेवेत आजकाल चपरासी सुद्धा सफारी परिधान करतोय. त्यामुळे ब्लेझर' त्यांच्या या उत्तराने उपस्थित आणि प्रेक्षक प्रचंड हसतात. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .23 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये, वयाच्या 41 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्रीनं केलं लग्न, फोटो शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.