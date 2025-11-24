Premier

Video: 'वडापाव की तर्री पोहे' जास्त प्रेम कशावर? प्रसाद ओकच्या प्रश्नावर नितीन कडकरींचं हटके उत्तर, म्हणाले...

Nitin Gadkari’s Funny Rapid Fire With Prasad Oak:नितीन गडकरी आणि प्रसाद ओक यांच्या नागपूरमधील खासदार सांस्कृतिक महोत्सवातील रॅपिड फायर प्रश्नोत्तरांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

गेल्या अनेक वर्षापासून नागपूरमध्ये 'खासदार सांस्कृतिक महोत्सव' साजरा केला जातो. 2017 सालापासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून हा महोत्सव साजरा केला जातो. या कार्यक्रमात नृत्य, गायन तसंच इतर अनेक कलांना वाव देणारे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या महोत्सवात अनेक मराठी कलाकार देखील उपस्थित असतात.

