बालीत सुट्टी एन्जॉय करणं पडलं महागात! नुसरत भरुचा हिचा भीषण अपघात, ऑक्सिजन सपोर्टवर मुंबईत आणलं, Video

NUSHRRATT BHARUCCHA AIR AMBULANCE TO MUMBAI FOR SURGERY: अभिनेत्री नुसरत भरुचा हिला बाली येथे सुट्टीदरम्यान अपघात झाला असून, तिच्या पाठीच्या मणक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. सध्या ती बालीमधील रुग्णालयात दाखल असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. पुढील वैद्यकीय तपासणीनंतर तिच्यावर मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली आहे. .कामानिमित्त आणि सुट्टीसाठी नुसरत बाली येथे गेली होती. अपघातानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार, तिला एअर अॅम्ब्युलन्सद्वारे बालीहून मुंबईत आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे. मुंबईत तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असून, सध्या तिच्या प्रकृतीची काळजी घेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे हेच प्राधान्य असल्याचे तिच्या टीमने स्पष्ट केले आहे. .शस्त्रक्रिया आणि दुखापतीचे स्वरूप लक्षात घेता, नुसरतला पूर्णपणे बरे होण्यासाठी विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काही आठवड्यांतील तिच्या कामाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अपघाताच्या काही दिवस आधी नुश्रतने सोशल मीडियावर बालीतील सुट्टीचे फोटो शेअर केले होते. या फोटोंसोबत तिने, “Holiday on my mind! Where do I head out to now?” असे कॅप्शन लिहिले होते..नुश्रतने नुकतेच अभिनेता टायगर श्रॉफसोबतच्या आगामी अॅक्शन फिल्ममध्ये काम करण्यासाठी टीममध्ये प्रवेश केला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रेमो डिसूझा करणार असून, टायगर आणि नुश्रत पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीन शेअर करणार आहेत..2 ऑक्टोबर नाहीतर २३ जुलैचं गूढ; विजय साळगावकरची नवी खेळी, ‘दृश्यम 3’मध्ये पुन्हा रंगला थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.