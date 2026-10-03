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बालीत सुट्टी एन्जॉय करणं पडलं महागात! नुसरत भरुचा हिचा भीषण अपघात, ऑक्सिजन सपोर्टवर मुंबईत आणलं, Video

NUSHRRATT BHARUCCHA SPINAL FRACTURE AFTER BALI ACCIDENT:बालीतील अपघातात नुसरत भरुचाच्या मणक्याला फ्रॅक्चर झाले आहे. एअर अॅम्ब्युलन्सने मुंबईत आणून तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे.
NUSHRRATT BHARUCCHA ACCIDENT

NUSHRRATT BHARUCCHA ACCIDENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NUSHRRATT BHARUCCHA AIR AMBULANCE TO MUMBAI FOR SURGERY: अभिनेत्री नुसरत भरुचा हिला बाली येथे सुट्टीदरम्यान अपघात झाला असून, तिच्या पाठीच्या मणक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. सध्या ती बालीमधील रुग्णालयात दाखल असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. पुढील वैद्यकीय तपासणीनंतर तिच्यावर मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली आहे.

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