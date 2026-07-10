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ओम भूतकरने गुपचूप उरकलं लग्न, पत्नी 'या' क्षेत्रात कार्यरत, लग्नातले फोटो Viral

OM BHUTKAR SECRET WEDDING PHOTOS: 'मुळशी पॅटर्न' फेम अभिनेता ओम भूतकरने गुपचूप लग्न करत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.
OM BHUTKAR

OM BHUTKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

OM BHUTKAR WIFE PRERANA SATHIYA: प्रसिद्ध अभिनेता ओम भूतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मुळशी पॅटर्न या सिनेमातून तो घराघरात पोहचला. आपल्या आगळ्या वेगळ्या अभिनय शैलीनं त्यानं प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्याने आता थांबायचं नाही, रावरंभा, श्यामची आई अशा अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच ओमने चाहत्यांना सुखद धक्का दिलाय. ओम भूतकरने गुपचूप लग्न उरकलं असून सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होताय.

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