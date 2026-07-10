ओम भूतकरने गुपचूप उरकलं लग्न, पत्नी 'या' क्षेत्रात कार्यरत, लग्नातले फोटो Viral

OM BHUTKAR WIFE PRERANA SATHIYA: प्रसिद्ध अभिनेता ओम भूतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मुळशी पॅटर्न या सिनेमातून तो घराघरात पोहचला. आपल्या आगळ्या वेगळ्या अभिनय शैलीनं त्यानं प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्याने आता थांबायचं नाही, रावरंभा, श्यामची आई अशा अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच ओमने चाहत्यांना सुखद धक्का दिलाय. ओम भूतकरने गुपचूप लग्न उरकलं असून सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होताय. .ओमच्या लग्नात अभिनेत्री पर्ण पेठे, अलोक राजवाडे, अभय महाजन हे कलाकार उपस्थित होते. तसंच व्हायरल होत असलेल्या एका फोटोमध्ये ओम लग्नाची शपथ घेताना सुद्धा पहायला मिळतोय. त्याच्या जवळच्या मित्रांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केल्यास त्यांचं लग्न झाल्याचं कळलं. ओम कोणत्याही सोशल मीडियावर अॅक्टिव नाही. तसंच त्यांचा इन्स्टाग्राम अकाऊंट सुद्धा प्रायव्हेट आहे..दरम्यान ओमच्या पत्नीचं नाव प्रेरणा साठिया आहे. ती अभिनय क्षेत्रात नसून Wildlife Conservationist आहे. सध्या सोशल मीडियावर ओमचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. तसंच चाहते ओमवर शुभेच्छांचा वर्षाव देखील करताय. .भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? मग काय अडचण आहे? मुलाच्या नावावरून बोलणाऱ्यांना अधोक्षज कऱ्हाडेने दिलं सडेतोड उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.