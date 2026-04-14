'आम्ही एकमेकांच्या आयुष्यात...' वैभव तत्ववादीबद्दल बोलताना पुजा सावंत म्हणाली...'मी खूप जास्त लकी आहे कारण'

POOJA SAWANT BREAKS SILENCE ON MALE-FEMALE FRIENDSHIP: अभिनेत्री पूजा सावंत हिचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. 'क्षणभर विश्रांती' या सिनेमातून तिने करिअरला सुरुवात केली. तिने अनेक मोठ्या अभिनेत्यासोबत काम केलय. सध्या ती सालबर्डी सिनेमामुळे चर्चेत आली आहे. अशातच पुजाने नुकतच्या दिलेल्या मुलाखतीत वैभव तत्ववादीसोबतच्या निखळ मैत्रीबद्दल भावना व्यक्त केल्यात. .मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे एकत्र काम केल्यामुळे चांगले मित्र होतात. अनेकांची सेटवर जी मैत्री होते ती आयुष्यभरासाठी टिकून राहते. अशातच पुजाने तिला इंडस्ट्रीत खूप चांगले मित्र भेटल्याचं सांगितलंय. यात प्रार्थना बेहरे, भूषण प्रधान, गश्मीर महाजनी, वैभव तत्ववादी ही तिचे चांगले मित्र आहे. दरम्यान अशातच मुलाखतीत बोलताना तिने वैभवसोबतच्या मैत्रीचा किस्सा तिने शेअर केलाय. .पुजाने 'आरपार-वुमन की बात' या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यावेळी तिने आयुष्यातील मित्र-मैत्रिणीबद्दल विचारण्यात आलय. 'इंडस्ट्रीत काम करताना अनेक वेळा सहकलाकारांसोबत नाव जोडलं जातं. परंतु मुलगा आणि मुलगी फक्त चांगले मित्र राहू शकतात.' याबद्दल पूजाने स्पष्ट मत मांडलं आहे. . वैभव तत्ववादीसोबतच्या निखळ मैत्रीसोबतच्या किस्सा शेअर करताना पूजा म्हणाली, 'माझे जे मित्रमंडळ आहे. ते कामाबाबत फार फोकस आहे. सुरुवातीला आम्ही एकमेकांना सल्ले द्यायचो परंतु आम्हाला एकमेकांबद्दल सगळं माहित असतं. नेहमीच एकमेकांना काळजीचा फोन असतो. वैभव सुद्धा कधी कधी व्हिडिओ पाहिला की, स्वत:हून फोन करुन विचारपूस करतो. 'सावंत थोडी टेन्शनमध्ये दिसतेय, काही आहे का? वगैरे' माझं सुद्धा तसंच आहे. सोशल मीडियावरच्या पोस्ट पाहून आम्ही एकमेकांच्या आयुष्यात काय सुरु आहे? हे ओळखू शकतो. आमच्यात खूप चांगली मैत्री आहे.'.पुढे बोलताना पूजा म्हणाली, 'लोकांना सारखं वाटतं की, एक मुलगा मुलगी मित्र असू शकत नाही. परंतु माझे सगळे मित्र खूप छान आहे. आमच्या निखळ मैत्री सुद्धा आहे. मुली-मुलींपेक्षा एक मुलगा आणि मुलीची मैत्री खूप खास असते. याबाबत मी खरंच खूप लकी आहे. माझे सगळे मित्र अभिनयाच्या क्षेत्रात असल्यानं आमच्या समस्या सुद्धा सेम आहेत. त्यामुळे मी स्वत:ला खूप लकी समजते' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.