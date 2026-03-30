बापरे! शुटिंगनंतर समुद्रात गेला अन्...! प्रसिद्ध अभिनेत्याचं निधन, अभिनेत्रीसमोरच घडली धक्कादायक घटना

ACTOR SHOCKING DEATH:मनोरंजनविश्वातून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. लोकप्रिय अभिनेत्याचं ओडिशातील तलसारी समुद्रात बुडून निधन झाले आहे. ‘भोले बाबा पार करेगा’ या मालिकेच्या शुटिंगनंतर रविवार, 29 मार्च रोजी ही दुर्घटना घडली.
ACTOR RAHUL BANERJEE DROWNS AFTER ENTERING SEA POST SHOOTING: मनोरंजनविश्वातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लोकप्रिय बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जी यांचं निधन झालय. ओडिशातील दिघा जवळील तलसारी समुद्रात बुडून अभिनेत्याचं निधन झालंय. रविवारी 29 मार्च रोजी 'भोले बाबा पार करेगा' या मालिकेच्या शुटिंगदरम्यान ही दुर्दैवी घटना घडली.

