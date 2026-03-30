बापरे! शुटिंगनंतर समुद्रात गेला अन्...! प्रसिद्ध अभिनेत्याचं निधन, अभिनेत्रीसमोरच घडली धक्कादायक घटना

ACTOR RAHUL BANERJEE DROWNS AFTER ENTERING SEA POST SHOOTING: मनोरंजनविश्वातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लोकप्रिय बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जी यांचं निधन झालय. ओडिशातील दिघा जवळील तलसारी समुद्रात बुडून अभिनेत्याचं निधन झालंय. रविवारी 29 मार्च रोजी 'भोले बाबा पार करेगा' या मालिकेच्या शुटिंगदरम्यान ही दुर्दैवी घटना घडली. .माहितीनुसार राहुल शुटिंग संपल्यानंतर एकटाच समुद्रात गेला होता. तेव्हा एक प्रचंड मोठी लाट आली, आणि त्या लाटेत तो बुडला. सगळे प्रॉडक्शन युनिट समोर असताना ही घटना घडली. जेव्हा राहुल पाण्यात उतरला तेव्हा अभिनेत्री श्वेता मिश्रा सुद्धा किनाऱ्यावरच होती. जेव्हा राहुल बुडत होता तेव्हा श्वेताने आरडाओरड करुन सर्वांना बोलावलं. क्रू मेंबर्सनी राहुल बाहेर काढलं. त्यावेळी तो जिंवत होता. परंतु उपजिल्हा रुग्णालय १० ते १२ किमी लांब असल्याने तातडीने उपचार होऊ शकले नाही. रुग्णालयात पोहचल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. .माहितीनुसार राहुल पाण्यात गेला तेव्हा त्याचे पाय वाळूत अडकले होते. त्याच वेळी एक मोठी आली. त्या लाटेचा वेग इतका मोठा होता की, राहुल स्वत:ला सावरु शकला नाही. पाण्याबरोबरच तो सुद्धा पाण्यात आत वाहून गेला. दरम्यान त्याच्या निधनानंतर मनोरंजन विश्वात हळहळ व्यक्त केली जातेय.