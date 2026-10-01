करोडोंची संपत्ती, पण प्रवास रिक्षातून! रजनीकांत यांच्या साधेपणाने जिंकली चाहत्यांची मनं; Video चर्चेत

RAJINIKANTH SURPRISES FANS WITH HUMBLE AUTO RICKSHAW ARRIVAL: दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांचा अभिनय, साधेपणा सगळंकाही चाहत्यांना प्रचंड आवडतं. रजनीकांत यांना दाक्षिणात्य भागात चाहते देव मानतात. दरम्यान अशातच त्यांच्या एका कृतीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. ते सध्या म्हैसूरमध्ये शूटिंग करत आहे. त्यावेळी लोकेशन ठिकाणी पोहचताच त्यांनी चक्क रिक्षातून येत चाहत्यांची भेट घेतली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सुपरस्टार रजनीकांत लवकरच धर्मन या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. सध्या या सिनेमाचं आऊटडोअर शुटिंग सुरु आहे. त्यांना पाहण्यासाठी लोकेशनच्या ठिकाणी चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली. परंतु सेटवर रंजनीकांत रिक्षाने शुटिंगच्या ठिकाणी पोहचलेलं पाहून चाहते थक्क झाले. एवढे मोठे अभिनेते असूनही रिक्षाने प्रवास करताय, हे पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. .रजनीकांत यांना रिक्षातून येताना पाहून चाहते जल्लोष करत होते. त्यानंतर ते रिक्षातून उतरून पुढे आले, आणि चाहत्यांच्या जवळ येत त्यांची भेट घेतली. थलायवाच्या बाजूला प्रचंड सुरक्षा असल्यानं त्यांची नुसती झलकच पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. जेव्हा रंजनीकांत येत होते तेव्हा गार्ड गेट बंद करू लागले. परंतु थलायवा यांनी त्यांना थांबवत चाहत्यांना झलक दाखवली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .रजनीकांत यांनीही चाहत्यांकडे पाहत त्यांना अभिवादन केलं. आपल्या आवडत्या अभिनेत्याला इतक्या जवळून पाहता आल्याने चाहत्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. विशेष म्हणजे, सुपरस्टार असूनही रिक्षातून सेटवर पोहोचण्याचा त्यांचा साधेपणा सोशल मीडिया युजर्सनाही भावला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.