लहानपणी राकेश बापटने केलेला गंभीर आजारांचा सामना! बिग बॉसच्या घरात खुलासा करत म्हणाला...'पुस्तकातील अक्षरं ही...'

Rakesh Bapat Reveals Childhood Dyslexia Struggle: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. सध्या घरात एकमेकांची कुरघोडी काढणं सुरु आहे. दरम्यान अशातच बिग बॉसच्या घरात टास्कमुळे घरातील सदस्य एकमेकांच्या चुका, वाद करण्यात गुंग आहेत. सध्या बिग बॉसच्या घरात रुचिता, राकेश आणि अनुश्री यांच्या वादाची जोरदार चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .घरामध्ये करण सोनावणे, आयुष संजीव आणि राकेश गप्पा मारताना राकेशने त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल तसंच पहिल्या पत्नीबद्दल भाष्य केलय. तसंच त्याने प्राजक्तासोबत बोलताना त्याच्या लहाणपणीच्या आजाराबद्दल सांगितलंय. लहानपणी राकेशला 'Dyslexic' नावाच्या आजाराचा सामना करावा लागलाय. .राकेश प्राजक्तासोबत बोलताना म्हणाला...'मी लहान असताना Dyslexic आजार झाला होता. जसं तारे जमीन पर मधल्या मुलाप्रमाणे मला अक्षरं कळायची नाही. मी खुप वर्ष शाळेत तोंडी परीक्षा दिली. मी वाचायला जायचो तेव्हा शब्द उडायल्यासारखे वाटायचे. आता सुद्धा स्क्रीप्ट वाचताना मला त्रास होतो, मी नीट स्क्रीप्ट वाचू शकत नाही. दुसऱ्या ओळीमध्ये मला गोंधळायला होतं. जेव्हा पहिल्यांदा स्क्रिप्ट देतात, तेव्हा मी इतरांनामध्ये वाचत नाही. आधी मला शब्द फ्रेंडली बनवावे लागतात. मग मी ते कलेतून एक्स्प्रेस करतोय.'.या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरात कॅप्टन्सी टास्कदरम्यान अनुश्री माने आणि राकेश बापटमध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर तो प्रचंड चिडलेला पहायला मिळाला. प्राजक्ता करण आणि आयुष राकेशच्या स्वभावावर चर्चा करत होते. तेव्हा प्राजक्ताने करणला सांगितलं की,'राकेशला लहानपणी एक आजार होत. त्यामुळे त्याला अनेक गोष्टींची सामना करावा लागला. त्याच्या वाट्याला जे आलय त्यामुळे तो थोडसा बंडखोर झालाय.' .'महाराजा'चा सीक्वेल येणार? विजय सेतुपतीचा वेगळा अंदाज पहायला मिळणार?