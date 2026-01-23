Premier

लहानपणी राकेश बापटने केलेला गंभीर आजारांचा सामना! बिग बॉसच्या घरात खुलासा करत म्हणाला...'पुस्तकातील अक्षरं ही...'

BIGG BOSS MARATHI 6: बिग बॉस मराठीच्या घरात सध्या वाद-विवाद सुरू असतानाच अभिनेता राकेश बापटने एक भावनिक खुलासा केला आहे. लहानपणी त्याला ‘डिस्लेक्सिया’ या आजाराचा सामना करावा लागला होता.
BIGG BOSS MARATHI 6

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Rakesh Bapat Reveals Childhood Dyslexia Struggle: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. सध्या घरात एकमेकांची कुरघोडी काढणं सुरु आहे. दरम्यान अशातच बिग बॉसच्या घरात टास्कमुळे घरातील सदस्य एकमेकांच्या चुका, वाद करण्यात गुंग आहेत. सध्या बिग बॉसच्या घरात रुचिता, राकेश आणि अनुश्री यांच्या वादाची जोरदार चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

marathi
Actor
marathi actor
bigg boss marathi
Entertainment news
bigg boss marathi 6

