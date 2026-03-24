रॅपर बादशाहने घटस्फोटानंतर 6 वर्षांनी पुन्हा बांधली लग्नगाठ ! बायको आहे अभिनेत्री

Entertainment News : रॅपर बादशाहने दुसऱ्यांदा लग्न केलं आहे. सोशल मिडियावर त्याच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. अत्यंत गुप्तपणे त्याचा लग्नसमारंभ पार पडला. त्याची बायको कोण ? हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. तिच्याविषयीही माहिती समोर आली आहे. .2020 बादशाहने पहिली पत्नी जास्मिनपासून घटस्फोट घेतला. त्याचं त्यानंतर नाव हानिया आमिर या पाकिस्तानी अभिनेत्रीशी जोडलं गेलं. त्यानंतर थेट आता त्याच्या लग्नाची बातमी समोर आली आहे आहे. .कोण आहे व्हायरल फोटोमधील तरुणी ?ही तरुणी आहे पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी. गेल्या काही काळापासून बादशाह आणि ईशाच्या अफेअरची चर्चा होती. त्यातच सोशल मिडियावर शेयर झाल्याने अनेकांनी बादशाहचं ईशाशी लग्न झाल्याचं म्हटलं आहे. .ईशा रिखी हिची आई पुनमने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट शेयर केले आहेत. व्हिडिओमध्ये बादशाह आणि ईशा एकमेकांना वरमाला घालताना दिसत आहेत. अनेकांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे. .2012 मध्ये बादशाहने जास्मिन मसीहशी लग्न केलं होतं. अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत हा लग्नसोहळा पार पडला होता. त्याची पहिली पत्नी ख्रिश्चन होती. 2017 मध्ये त्यांची मुलगी जेसेमी ग्रेसी सिंगचं जन्म झाला. पुढे सतत होत असलेल्या वादामुळे त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. बादशाहची पहिली पत्नी त्यांच्या मुलीबरोबर लंडनमध्ये राहते. ."कलाकारांना डिस्टर्ब करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही" अभिनेत्रीने घेतली आस्तादची बाजू ; "नाटकाला वाईट..".