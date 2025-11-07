ठरलं तर मग! रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाचा बार 'या' दिवशी उडणार, उदयपूरमध्ये होणार शाही विवाहसोहळा

दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडपं रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगत होत्या. दोघांचे कुटुंब लग्नासाठी भेटल्याच्या चर्चा देखील होत्या. दरम्यान अशातच आता दोघेही खरंच लग्न करणार आहे का? असा प्रश्न पडला असेल तर ते सत्य आहे. कारण रश्मिका आणि विजय यांचं फेब्रुवारीमध्ये राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये लग्न होणार आहे. परंतु दोघांकडून अजूनही कोणती अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. .रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी गेल्या महिन्यात साखरपुडा केल्याच्या चर्चा आहे. या समारंभात केवळ कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. सुत्रांच्या माहितीनुसार त्यांचा साखरपुडा अत्यंत साध्या पद्धतीनं आणि पारंपारिक विधीनं पार पडला. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये त्यांचं शाही लग्न 26 फेब्रुवारीला राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये एका अलिशान राजवाड्यात पार पडणार आहे. .काही दिवसापूर्वी रश्मिका मंदानाला एका मुलाखतीत साखरपुड्याच्या अफवांबद्दल विचारल्यावर तिने हसत उत्तर दिलं. ती म्हणाली, 'सर्वांना माहिती आहे ते बरोबर...' या उत्तरांने चाहत्यांनामध्ये रश्मिका आणि विजय यांच्या साखरपुड्याची चर्चा रंगू लागली. #RASHMIKAVIJAYWEDDING असं सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागला. दरम्यान विजयच्या एका जवळ्या व्यक्तीनं माहिती दिली आहे की, ते दोघे पुढच्या वर्षी म्हणजे 2026 मध्ये लग्न करणार आहे. .दरम्यान विजय आणि रश्मिका गीता गोविंदम चित्रपटाच्या सेटवर भेटले. तिथच त्यांच्या जवळीक वाढली. काही दिवसांनी ते एकमेकांमच्या प्रेमात पडल्याच्या अफवा रंगू लागल्या. त्यांच्या गीता गोविंदममधील अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. दरम्यान 2019 मध्ये डियर कॉम्रेडमध्ये पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. .'16 महिन्यांपासून मी गरोदर?' सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंसीच्या चर्चेवर म्हणाली...'लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी मी गरोदर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.