'आम्ही तरुणांसोबत उभे...' दिल्लीतील आंदोलनावर रितेश जेनिलायची पोस्ट चर्चेत, म्हणाले...

GENELIA DESHMUKH VIRAL SOCIAL MEDIA POST: नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीसह CJP ने दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु केलय. या आंदोलनात देशभरातून अनेक तरुण सहभागी झाले होते. दरम्यान याला बॉलिवूड कलाकरांनी पाठिंबा दर्शवला. अभिनेत्री भूमी पेडणेकर, हुमा कुरेशी, शबाना आझमीसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. दरम्यान आता महाराष्ट्राचं लाडकं कपल रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलाय. सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्ट करत 'आम्ही तुमच्यासोबत उभे आहोत' असं म्हटलय. .रितेशने एक्सवर पोस्ट करत म्हणलं की, 'आम्ही देशातील तरुणांच्या पाठीशी उभे आहोत. त्यांचा आवाज कोणतीही भिती न बाळगता ऐकला गेला पाहिजे. हे तरुण आपल्या देशाच्या भविष्याचे शिल्पकार आहे. त्यांना विचार ऐकून त्यांना साथ देऊया आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देऊया. तरुणांची ऊर्जा, धैर्य भारत घडवू शकते. ' .रितेश आणि जेनिलिया यांच्यासह देशभरातून अनेक सेलिब्रिटी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पाठिंबा दर्शवलाय. तर काहींनी थेट आंदोलनस्थळी जाऊन सहभाग नोंदवला. प्रकाश राज शबाना आझमी, अतुल कुलकर्णी यांनी आंदोलनात सहभाग घेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलाय. .'पोर्न पाहिल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते'; अभिनव शुक्ला अजब वक्तव्यामुळे झाला ट्रोल, म्हणाला...'मानसिक परिणामही ...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.