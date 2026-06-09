'धनंजय माने इथेच राहतात का?' हा डायलॉग सचिन पिळगावकरांना सुचलेला, एका मुलाखतीत सांगितलेला अशी ही बनवाबनवीचा किस्सा

SACHIN PILGAONKAR SCRIPT WRITING PROCESS REVEALED: मराठी सिनेसृष्टीतील असे काही सिनेमे आहेत जे प्रेक्षक आजही तितक्याच आवडीनं पाहतात. त्यातील एक सिनेमा म्हणजे अशी ही बनवाबनवी. हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. या सिनेमातील कथा, अभिनय आणि डायलॉग सगळंच लोकप्रिय झालं. आज देखील चाहते तितक्याच आवडीनं हा सिनेमा बघतात. दरम्यान एका मुलाखतीत सचिन पिळगांवकरांनी सिनेमाच्या निर्मिती करतानाचे काही किस्से शेअर केले होते. .काही महिन्यांपूर्वी सचिन पिळगांवकरांनी 'जस्ट नील थिंग्ज'ला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अशी ही बनवाबनवीचा किस्सा शेअर केला. ते म्हणाले की, 'लोकांना असं वाटतं की, सिनेमातील डायलॉग आधीपासून स्क्रिप्टमध्ये नव्हते. ते शुट करताना सुचले आणि त्यांनी त्यावेळी ते घेतले. परंतु तसं नाहीय.'.'मी जेव्हा स्क्रिप्ट लिहतो तेव्हा मी लेखकासोबत बसतो. त्याशिवाय मी सिनेमा शूट करुच शकत नाही. मग सीन असा आहे, तो सीन असा करु असं आमचं त्यावेळी सुरु असतं. ५० ते ६० डायलॉग आधीच ठरलेले असतात. त्यातील एक म्हणजे, आम्ही अशी ही बनवाबनवी सिनेमातील घरमालक आलेला आहे आणि आम्ही चौघेजण घरात आहोत. त्यातील दोन जण तिथे बसलेले आहेत तिथे चार कप चहाचे आहेत. मग मालक दरवाजा उघडतो. त्याच्यामागे जर आपण लक्ष्मीकांत बेर्डेला लपवलं तर. त्यावेळी सीन असा लिहिला होता की, लक्ष्मीकांत निघून जातो आणि घर मालकाला काही कळतच नाही.'.'तेव्हा मी म्हटलं त्याचा काय उपयोग होणार? आपण असं केलं तर तो लपलेला आहे. तो बाहेर निघतो. बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करतो, तोपर्यंत घरमालक मागे पाहतो. मागे पाहिल्यानंतर आता काय? मग लक्ष्मीकांत दार वाजवतो आणि म्हणतो, धनंजय माने इथेच राहतात का?'.'तेव्हा लेखक सबनीस मला म्हटले, तुम्ही काय म्हणताय ते मला कळलं नाही. त्यावर मी त्यांना सगळं करुन दाखवलं. त्यावर ते म्हणाले, 'लोक आपल्यावर हसतील' तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, 'सबनीस साहेब, तुम्ही ते माझ्यावर सोडा, तुम्ही फक्त डायलॉग लिहा. धनंजय माने इथेच राहतात का?' अशा अनेक गोष्टी स्क्रीप्ट लिहिताना झाल्या. .संजू राठोडच्या 'गुलाबी साडी' गाण्यासाठी अभिनेत्रीला किती पैसे मिळाले? प्राजक्ता म्हणाली, 'चांगला मित्र म्हणून त्याने...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.