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'धनंजय माने इथेच राहतात का?' हा डायलॉग सचिन पिळगावकरांना सुचलेला, एका मुलाखतीत सांगितलेला अशी ही बनवाबनवीचा किस्सा

BEHIND THE SCENES OF ASHI HI BANWA BANWI MARATHI MOVIE: ‘अशी ही बनवाबनवी’ या सुपरहिट मराठी कॉमेडी चित्रपटाच्या निर्मितीमागील अनेक रंजक किस्से सचिन पिळगांवकर यांनी शेअर केले आहेत. डायलॉग लेखन, सीन प्लॅनिंग आणि शूटिंगदरम्यान झालेले बदल यामुळे हा चित्रपट अधिक लक्षवेधी ठरला.
ASHI HI BANWA BANWI

ASHI HI BANWA BANWI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SACHIN PILGAONKAR SCRIPT WRITING PROCESS REVEALED: मराठी सिनेसृष्टीतील असे काही सिनेमे आहेत जे प्रेक्षक आजही तितक्याच आवडीनं पाहतात. त्यातील एक सिनेमा म्हणजे अशी ही बनवाबनवी. हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. या सिनेमातील कथा, अभिनय आणि डायलॉग सगळंच लोकप्रिय झालं. आज देखील चाहते तितक्याच आवडीनं हा सिनेमा बघतात. दरम्यान एका मुलाखतीत सचिन पिळगांवकरांनी सिनेमाच्या निर्मिती करतानाचे काही किस्से शेअर केले होते.

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