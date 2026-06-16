नाटकाला उशिरा आले प्रेक्षक, सागर कारंडेनं नाटक थांबवत विनोदी शैलीत केलं स्वागत

MARATHI THEATRE ACTOR SAGAR KARANDE WINS HEARTS WITH HUMOR: मराठी सिनेमापेक्षा प्रेक्षकांचा अधिक कल हा नाटक पाहण्यामध्ये आहे. अनेक नाटकाचे सगळे प्रयोग शक्यतो हाऊसफुल्ल होताना पहायला मिळतात. अनेक वेळा प्रेक्षकांना टीव्ही, सिनेमांमध्ये दिसणारे कलाकार कसे दिसतात? हे पहायचं असतं. नाटकात कलाकार लाईव्ह सादरीकरण करत असतात. त्यामुळे तिथं त्यांच्या चुकीला कोणतीच वाव नसते. अनेक वेळा नाटकात गोंधळ झाला, किंवा कोणता अडथळा निर्माण झाला तर नाटक थांबवावं लागतं. अशावेळी कलाकार जागृत होऊन नाटक सादर करत असतात..अशातच आता सोशल मीडियावर सागर कारंडेचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो त्याच्या 'शिक्कामोर्तब' या नाटकदरम्यान नाट्यगृहात उशिरा येणाऱ्या प्रेक्षकांना आपल्या विनोदी शैलीत टोमणा मारताना पहयाला मिळाला. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .जेव्हा सागर कारंडेचं 'शिक्कामोर्तब' हे नाटक सुरु होतं. तेव्हा काही प्रेक्षक उशीर नाट्यगृहात येत होते. तेव्हा सागरने त्यांच्यावर चिडण्याऐवजी विनोदी शैलीत त्यांना टोमणा मारला. तो म्हणाला की, 'आलात... या बसा... मी थांबणार सगळ्यांसाठी... या आरामात. काका तुम्ही काकींनी घेऊन आलात. खरंच धन्यवाद.' त्याच्या या कृतीवर प्रेक्षकांमध्ये एकच हशा पिकला. .दरम्यान सागर बद्दल बोलायचं झालं तर तो 'बिग बॉसच्या' सहाव्या सीझनमध्ये पहायला मिळला होता. चला हवा येऊ द्या या शोमधून त्याची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. सध्या तो नाटकामधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. .लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेची वेळ बदलली, 'या' वेळेस प्रेक्षकांच्या भेटीला, कोण घेणार निरोप?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.