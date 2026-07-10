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'तू नग्न अवस्थेत सीन करशील का?' दिग्दर्शकाने सैफ अली खानकडे केलेली विचित्र मागणी, अभिनेता म्हणाला...

SAIF ALI KHAN REVEALS VISHAL BHARDWAJ'S BOLD REQUEST: 'ओमकारा'च्या शूटिंगदरम्यान दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी नग्न सीन करण्याची मागणी केल्याचा खुलासा सैफ अली खानने केलाय.
SAIF ALI KHAN

SAIF ALI KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAIF ALI KHAN OMKARA SHOOTING STORY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खाननं त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये नायक, खलनायकासह विनोदी भूमिका सुद्धा साकारल्या आहे. ओमकारा सिनेमातील त्यांचं निर्दयी लंगडा त्यागीचं पात्र प्रचंड गाजलं होतं. दरम्यान अशातच सैफने लंगडा त्यागीच्या शुटिंगवेळचा एक किस्सा शेअर केलाय.

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Actor
saif ali khan
Entertainment Field
film directors
bollywod actor