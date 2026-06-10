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Video : हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना ढसाढसा रडला सलमान ; जवळच्या मैत्रिणीचं झालं निधन

Salman Khan Crying Video Went Viral : अभिनेता सलमान खानचा हॉस्पिटलबाहेर रडतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सलमानच्या जवळच्या मैत्रिणीचं निधन झालं. सोशल मीडियावर या व्हिडिओची चर्चा आहे.
Video : हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना ढसाढसा रडला सलमान ; जवळच्या मैत्रिणीचं झालं निधन
kimaya narayan
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Entertainment News : बॉलिवूडचा अभिनेता सलमान खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. हॉस्पिटलबाहेर रडतानाचा त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सलमानच्या जवळच्या मैत्रिणीचं निधन झालं आहे. त्यामुळे संपूर्ण खान कुटूंब हॉस्पिटलमध उपस्थित होतं.

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