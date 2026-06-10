Video : हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना ढसाढसा रडला सलमान ; जवळच्या मैत्रिणीचं झालं निधन

Entertainment News : बॉलिवूडचा अभिनेता सलमान खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. हॉस्पिटलबाहेर रडतानाचा त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सलमानच्या जवळच्या मैत्रिणीचं निधन झालं आहे. त्यामुळे संपूर्ण खान कुटूंब हॉस्पिटलमध उपस्थित होतं. .सलमानबरोबरच त्याची आई सलमा खान, सोहेल खान, अरबाज खानची मुलंही यावेळी उपस्थित होते. त्यामुळे अनेकांना सलीम खान यांच्या प्रकृतीची चिंता वाटत होती. त्यांनाच हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं असल्याचा अंदाज अनेकांनी आधी व्यक्त केला. मात्र तसं काही नसल्याचं समोर आलं आहे. ० .सलमानची जवळची मैत्रीण कुमुद राणेचं निधन झालं. तिच्या निधनाने सलमानसोबतच खान कुटूंबाला खूप मोठा धक्का बसला. हॉस्पिटलबाहेर येताच सलमानला अश्रू अनावर झाले आणि त्याने मित्राला मिठी मारत भावनांना वाट मोकळी करून दिली. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. .कुमुद राणे दुबईत कामाला होती. ती तिथे बिझनेस हेड होती. ती सलमानची खास मैत्रीण होती. इतकंच नाही तर खान कुटुंबाशीही तिचं खास नातं होतं. सलमानपाठोपाठ त्याचं कुटूंबही तिच्या निधनाची बातमी समजतच रुग्णालयात पोहोचलं. सोशल मीडियावर हे व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहेत. .दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सलमानचा हिंदुजा रुग्णालयातून बाहेर पडतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यावेळी काही पापाराझी पेजनी मातृभूमी सिनेमाचा उल्लेख करत त्याचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सलमान भडकला होता आणि त्याने कुटूंबातील व्यक्ती आजारी असताना असं वागणं किती योग्य आहे असा प्रश्न केला होता ? त्यानंतर पोस्टमधूनही त्याने नाराजी व्यक्त केली होती. .मंजुळाच्या झपाट्यात अडकला केशव ? ओम भुतकरच्या भूमिकेचं होतंय कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.