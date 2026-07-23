Salman Khan Support Students : नीट पेपरफुटी विरोधातील विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला सलमान खानचा पाठिंबा; शिक्षण व्यवस्थेवर मोठं विधान

नीट (NEET) पेपर फुटल्याच्या आरोपांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता मनोरंजन विश्वातून उघड पाठिंबा मिळत आहे. दरम्यान बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खानची एक सोशल मीडिया पोस्ट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.गेल्या काही दिवसांपासून, विद्यार्थ्यांवरील पोलीस अत्याचारांबाबत बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खान का गप्प आहेत, असा प्रश्न लोक उपस्थित करत होते. अखेर या अभिनेत्याने आपले मौन सोडले असून एक सविस्तर पोस्ट शेअर केली आहे. .पोस्टमध्ये काय म्हटले?सलमान खानने पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "हे एक अत्यंत शांततापूर्ण आंदोलन होते; त्याला हिंसक वळण लागले ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. जखमी झालेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल माझ्या मनापासून संवेदना आहेत. पेपर फुटणे ही अत्यंत गंभीर समस्या आहे. आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकत्र येत आहेत आणि त्यांचे पालक त्यांना खंबीरपणे साथ देत आहेत, हे पाहून मला आनंद होत आहे.".Pune Protest NEET Paper : ‘नीट’ पेपरफुटीवरून पुण्यात संतापाचा भडका; केंद्रीय शिक्षणमंत्री, पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी."मी या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक करतो. समर्पण, प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रमांच्या जोरावर त्यांनी स्वतःचे भविष्य घडवण्याबाबत आणि एक उत्तम, सुशिक्षित भारत निर्माण करण्याबाबतचा आपला उत्साह सिद्ध केला आहे. आंदोलन किंवा निदर्शन करणे हा योग्य मार्ग आहे आणि विद्यार्थ्यांनी ते शांततापूर्ण मार्गाने केले. ते अत्यंत धाडसी आणि शूर आहेत. शिक्षणाबाबत जिद्द आणि उत्साह असलेली ही पिढी भारताचे नाव नक्कीच उंचावेल.".त्याने पुढे लिहिले, "हा मुद्दा विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित आहे; याला राजकीय वळण दिले जाऊ नये. याचे संपूर्ण श्रेय आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांना जाते. मला खात्री आहे की सरकारही पूर्ण पाठिंबा देईल आणि शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करेल. ही सर्वांसाठीच फायदेशीर अशी स्थिती आहे. मी सकारात्मक निकालाची आशा आणि प्रार्थना करतो. शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या सर्वांवर ईश्वराची कृपा असो.".सलमान खानने पोस्टमध्ये शेवटी म्हटले आहे की, "शिक्षण हाच पुढचा 'ट्रेंड' आणि 'फॅशन' बनली पाहिजे; ते वर्षानुवर्षे अधिकाधिक लोकप्रिय आणि आकर्षक ठरावे, जेणेकरून इतर देशांतील लोक शिक्षणासाठी भारतात येतील आणि आपला देश एक 'एज्युकेशन हब म्हणून विकसित होईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.