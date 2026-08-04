Premier

'जेलमध्ये 50-70 जणांसोबत राहिलो'; सलमान खान तुरुंगातील आठवणी सांगताना म्हणाला, 'अस्वच्छ शौचालय, पाली आणि...'

SALMAN KHAN RECALLS HIS JAIL DAYS ON ALLIANCE SHOW:'अलायन्स' शोच्या नव्या प्रोमोमध्ये सलमान खानने आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाची आठवण सांगितली. तुरुंगातील अस्वच्छ परिस्थिती, अनेक कैद्यांसोबत राहण्याचा अनुभव आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रवास त्याने शेअर केला.
SALMAN KHAN

SALMAN KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN OPENS UP ABOUT HIS HARDEST PHASE OF LIFE: बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान पुन्हा चर्चेत आलाय. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय. या फोटोतून त्याच्या तब्येतीबाबत अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच आता सलमान अलायन्स या शोमध्ये उपस्थित होता. यावेळी त्याने भाऊ सोहेल खानला पाठिंबा देत त्याच्या तुरुंगातील आठवणी शेअर केल्या.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
salman khan
Entertainment Field