“गणा धाव रे…” सनई चौघडे’च्या टीमचा कोकणात बाल्या डान्स; Viral Video

SANEI CHAUGHADE KONKAN SHOOTING VIRAL VIDEO: झी मराठीवरील सनई चौघडे ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. चाहत्यांना जय-शरुची केमिस्ट्री सुद्धा प्रचंड आवडते. परब कुटुंब, बहिणींचं नातं सगळं काही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. दरम्यान अशातच आता मालिकेची टीम कोकणात शूट सुरु आहे. .'सनई चौघडे' मधील परब कुटुंबीय हे मुळचे कोकणातले असल्याचं दाखवण्यात आलय. त्यामुळे मालिकेचं काही दिवसांचं शुटिंग आसरोंडी गावी सुरू आहे. दरम्यान अशातच आता सनई चौघडेच्या टीमचा एक कोकणातील खास व्हिडिओ समोर आलाय. या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण टीम डान्स करताना पहायला मिळतेय. .कोकणी संस्कृतीत लोककलेला विशेष महत्व आहे. शक्तीतुरा ही कोकणातील पारंपारिक लोककला आहे. आता गणेशोत्सवाच्या काळात ढोलकी, तबल्याच्या तालावर ती सादर होते. याचीच झलक प्रेक्षकांना मालिकेच्या येणाऱ्या भागात पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच आता मालिकेतील कलाकारांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये कोकणातील एका कार्यक्रमात कलाकार लोकगीतावर बाल्या डान्स करताना पहायला मिळताय. यावेळी गावकरी सुद्धा त्यांच्यासोबत डान्समध्ये सहभागी झालेलं पहायला मिळतेय. दरम्यान सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी कमेंट करत कलाकरांच्या साधेपणाचं तसंच कोकणातलं कौतूक केलय..24 वर्षांनी पुन्हा चमकली ‘मालिनी’; पुण्यातील 'या' ठिकाणी आहे तिचं फार्मस्टे, व्हायरल होताच तब्बल 'इतके' फॉलोवर्स वाढले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.