'माझ्याशी लग्न करशील?' शाहरुखने लग्नाच्या 15 वर्षानंतर प्रियंका चोप्राला लग्नासाठी घातलेली मागणी, प्रपोजल ऐकून थक्क झाली प्रियंका

अभिनेता शाहरुख खान आज म्हणजेच 2 नोव्हेंबर रोजी 60 वर्षाचा होणार आहे. इतक्या वयातही त्याची चाहत्यांमध्ये क्रेझ कायम आहे. शाहरुख चाहत्यांच्या नेहमीच जवळ आहे. वाढदिवसानिमित्त चाहते मन्नत बंगल्याबाहेर गर्दी करताना पहायला मिळताय. शाहरुखने मनोरंजन विश्वात स्वत:च स्थान निर्माण करण्यासाठी भरपूर कष्ट घेतले होते. परंतु तो मध्यंतरी वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला..शाहरुख आणि गौरीची जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडते. दोघांच्या रिलेशनशिपबाबत सतत नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगतात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? शाहरुख लग्नाच्या 15 वर्षानंतर अभिनेत्री प्रियंका चोप्राच्या प्रेमात पडला होता. लग्न होऊनही शाहरुख प्रियंकाच्या प्रेमात वेडा झाला होता. इतकं की, त्याने प्रियंकाला लग्नाची मागणी सुद्धा घातली होती. .एक काळ असा होता, जेव्हा बॉलिवूडमध्ये प्रियंका चोप्रा आणि शाहरुख यांच्या अफेरच्या चर्चा रंगत होत्या. दोघांनी 2011 मध्ये फरहान अख्तर यांच्या डॉन सिनेमामध्ये काम केलं. त्याच वेळी दोघेही एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. त्यांना अनेक वेळ एकत्र सुद्धा पाहिलं गेलं होतं. .एका कार्यक्रमात शाहरुखनं प्रियंकाला केलेलं प्रपोज?एका इव्हेंटमध्ये शाहरुख खानने एका गाण्याच्या मध्येच प्रियंका चोप्राला लग्नासाठी विचारलं होतं. त्यावेळी तो म्हणाला होता की, 'प्रियंका तुला देण्यासाठी माझ्यासाठी काही नाहीय. परंतु मी गाणं गाऊन तुला काही प्रश्न विचारेल. त्याचं उत्तर तुला गाण्यातच द्याव लागेल' यानंतर शाहरुख खानने Marry Me हे गाणं गायलं. परंतु त्याच्या या प्रश्नावर प्रियंकाचं कोणतच उत्तर मिळालं नाही. परंतु शाहरुख एवढ्यावरच न थांबता तिला परत प्रश्न केला की, 'जर तु माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकत नाही तर एक किस तरी दे' .अफरेच्या चर्चांवर प्रियंका काय बोलली?2013 साली प्रियंका आणि शाहरुखला फिल्म फेअर पुरस्कारासाठी होस्ट केलं गेलं. त्यावेळी प्रियंकाने शाहरुख आणि तिच्याबद्दलच्या चर्चेवर भाष्य केलं. त्यावेळी ती म्हणाली की, 'शाहरुख आपल्याबद्दल काहीही चर्चा रंगताना पहायला मिळतात. मी कुठे बाहेर जात असले तरी मी तुला लपून भेटायला येत असल्याचं बोललं जातं. असं मॅगझिन्समध्ये लिहलं जातं.' त्यानंतर त्यांच्या होणाऱ्या चर्चा कमी झाल्या.