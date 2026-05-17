“लोकसंख्या कमी करायची जबाबदारी आहे माझ्यावर…” शंशाक केतकर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला... 'हिंदू आहे आणि...'

अभिनेता शशांक केतकर याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतो. सोशल मीडियावर तो त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रत्येक गोष्ट चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. तसंच तो सर्वसामान्याच्या समस्या व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर सुद्धा करत असतो. रस्त्यावरील खड्डे, ट्राफिक, गटार याबद्दल नेहमीच तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त होत असतो. .अशातच आता शंशाक केतकरने त्यांच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला की, 'माझा राजकीय कल कोणाला असेल ते एव्हाना अनेकांना माहित झालं असतं. परंतु या पेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की, मी अत्यंत स्वाभिमानी हिंदू आहे, आणि मला भारतीय असल्याचं अभिमान सुद्धा आहे. परंतु आता काय होतय माहिती का?... मी माझ्या कुटुंबाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे. परंतु म्हणून कुटुंबात घडणाऱ्या चुका दाखवून देण्याचा सुद्धा मला अधिकार आहे. दरवर्षी मी मतदान करतो, तर मला कोणी चूक करत असेल तर ते निदर्शनात आणून देण्याची जबाबदारी सुद्धा माझीच आहे. ती मी नेहमीच पार पाडतो.'.'याचं सांगायचं कारण म्हणजे, मुंबई शहरातल्या मालाडमधील मड आयलंडवर एक रस्त्यावर गटार नेहमी उघडं असतं. मी याबाबत आधी सुद्धा पोस्ट केली होती. त्यानंतर मी ते दुरुस्त केल्यानंतर धन्यवाद असं म्हणणारा व्हिडिओ सुद्धा शेअर केला होता. पंरतु आता ते गटार पुन्हा उघडलेलं आहे. एवढ्या छोट्या रस्त्यावर गटार उघडं ही जबाबदारी कोणाची आहे.'.'आता ही जबाबदारी पंतप्रधानांची नाही. परंतु मग हे जे कोणाच्या अखत्यारित येतं ते तरी मला सांगा. तसंच त्यांनाही ही जबाबदारी पार पाडायला सागावं. कारण हा गटार छोटा असला तरी लोकांचा जीव फार मोठा आहे. तो या गटारामुळे जाऊ शकतो.' यावेळी तो गटार दाखवत सांगतो की, 'आज शनिवार १६ मे आहे, आणि दुपारचे दोन वाजले आहेत. हा व्हिडिओ आताचाच आहे. ते गटार नेमकं कोणत्या परिस्थितीत आहे ते उघड्या डोळ्याने बघा एकदा. आजचा हा तिसरा दिवस आहे.'