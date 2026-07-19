VIDEO : ''अजूनही वेळ गेलेली नाही, प्रत्येकाने बोला नाही तर उद्या जेव्हा...''; CJP च्या आंदोलनाला शिव ठाकरेंचा पाठिंबा, नेमकं काय म्हणाला?

नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे काँकरोज जनता पार्टीच्यावतीने आंदोलन सुरू असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या आंदोलनाला सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत पाठिंबा दिला आहे. आता या आंदोलनाला विविध स्तरातून पाठिंबा मिळत असून अभिनेता शिव ठाकरे यानेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे..इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत शिव ठाकरे म्हणाला, "मी या आंदोलनाला पाठिंबा देतो. आपण जनता आहोत आणि जनता कोणत्याही पक्षाची नसते. पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार किंवा खासदार असू शकतात, पण सामान्य माणूस हा देशाचा असतो. त्यामुळे योग्य गोष्टीसाठी आवाज उठवणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.".Uddhav Thackrey: ‘शिवसेनेचे नेतृत्व उपऱ्यांनी ठरवू नये’उद्धव ठाकरेंचा अमित शहांना टोला, मतदारांची मागितली माफी.तो पुढे म्हणाला, "आज एक व्यक्ती देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात उपोषण करत आहे. अशा वेळी त्याच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे. आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या आपल्या घरात काही घडलं तर आपल्यासाठीही कुणी आवाज उठवणार नाही."."माझ्या घरात काही झालेलं नाही, म्हणून मला काय करायचं, असा विचार करणं चुकीचं आहे. आपल्याकडे एक मोठी समस्या आहे. जोपर्यंत एखादी गोष्ट स्वतःच्या घरापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत आपण त्यावर बोलत नाही. 'शिवाजी जन्माला यावा, पण शेजारच्या घरात' ही मानसिकता आपल्याला बदलण्याची गरज आहे," असेही तो म्हणाला..Hindustani Bhau vs Uddhav Thackeray : 'उद्धव ठाकरेंचे १५ आमदार २५ नगरसेवक फुटणार'; हिंदुस्थानी भाऊचा इशारा; संजय राऊतांना अरूण गवळींची दिली आठवण.तसेच, "मी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात बोलत नाही. माझा मुद्दा फक्त देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवायला हवा. लोक काय म्हणतील, याचा विचार न करता योग्य गोष्टीसाठी उभं राहा, ही योग्य वेळ आहे" असे आवाहनही शिव ठाकरेने केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.